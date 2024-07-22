https://ria.ru/20240722/volontery-1960760141.html

"Невозможно смотреть": на что решились в Санкт-Петербурге

"Невозможно смотреть": на что решились в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 22.07.2024

"Невозможно смотреть": на что решились в Санкт-Петербурге

В центре гуманитарной помощи заботятся об эвакуированных из зон боевых действий. Тех, кто остался ни с чем, обеспечивают самым необходимым — едой, одеждой,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:00

2024-07-22T08:00

2024-07-22T08:07

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волонтеры

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Мария Марикян. В центре гуманитарной помощи заботятся об эвакуированных из зон боевых действий. Тех, кто остался ни с чем, обеспечивают самым необходимым — едой, одеждой, бытовыми средствами. Это гражданская инициатива: среди волонтеров — как жители Северной столицы, так и сами пострадавшие. О том, что они делают, — в материале РИА Новости."Вовремя уехали"Ранним утром Елена Калмыкова (фамилия изменена по просьбе героини) готовится к приему посетителей — все по записи, чтобы не было столпотворений. Заранее готовит продуктовые наборы. "Кому-то нужна одежда. Все, что есть, можно примерить, подобрать подходящее. Сейчас в дефиците предметы мужского гардероба. Еще не хватает просто повседневных вещей и обуви", — говорит она.В Петербурге Елена оказалась летом 2022-го — вместе с мужем и двумя детьми эвакуировалась из Кременной (ЛНР)."Когда все только начиналось, мы не могли выехать. Жили за городом, подвалов у нас не было. Как только что-то гремит — под кровать. Когда посыпался потолок и нас придавило завалами, решили выбираться, несмотря ни на что. Взяли только то, без чего не обойтись. Через два часа пути — звонок от соседей: снаряд прилетел к нам в кухню…" По соседству — дом отца Елены. Но тот отказался эвакуироваться.Первый месяц ютились у подруги Елены, затем сняли жилье. Квартира была пустая. На сбережения смогли купить только кровать. На ней и спали вчетвером. Укрывались верхней одеждой.Через знакомых Калмыкова узнала о проекте "Гумсклад". Там ее поддержали, выдали на первое время все необходимое. "С поиском работы оказалось не так просто, — вспоминает она. — Супругу все же удалось устроиться — по чуть-чуть встали на ноги, обставили квартиру. А я начала работать в "Гумскладе", здесь требовался сотрудник на постоянной основе: собирать продуктовые наборы, разбирать и сортировать вещи, которые приносят неравнодушные, принимать посылки. Когда только пришла, у нас была маленькая комнатка, но с тех пор разрослись".На попечении волонтеров — четыреста семей, свыше 1300 человек. Но это число растет — в последнее время обращаются эвакуированные из Белгородской области."У всех история схожая: "Было все, остались ни с чем". Молодым еще хоть как-то можно обосноваться на новом месте, а как пенсионерам с копеечными пенсиями — представить сложно, — объясняет Елена. — С папой сейчас связи никакой. Весточки от него получаем благодаря тем, кто ездит в ту сторону. Его дом тоже пострадал, живет в разбитой летней кухне. И отказывается выезжать…"Волонтерская инициативаВолонтеры занимались общественной работой и до того, как хлынул поток беженцев из ЛДНР."К 2022-му в нашем историческом районе Коломна собралось достаточно крепкое сообщество людей, вместе с которыми мы проводили различные акции по благоустройству города: субботники, сборы на реставрацию объектов культурного наследия. Организовывали в том числе помощь для пациентов психиатрической больницы, — рассказывает руководитель "Гумсклада" Евгения Исаева. — Весной 2022-го у нас появился ПВР, где размещались жители Мариуполя. Бросили клич в нашей группе — и начали помогать".Помощь сперва развозили, затем решили, что нужно помещение. Со временем расширились, переехали в более просторное здание. Зарегистрировались только этой осенью.В месяц нужно как минимум четыреста тысяч рублей — это закупка гуманитарки, аренда, зарплата для рабочих склада. Помогают и волонтеры — в свободное от учебы и работы время."Бывало, в месяц получали около тонны одежды. Для нас важно, чтобы она была в хорошем состоянии. А то порой отправляют рванье, вот, мол, "на даче пригодится", — говорит Евгения. — Непотребное отсортировываем и отдаем в переработку. То, что с излишком, передаем в другие общественные организации. К примеру, много вещей для младенцев. Однако у нас нет сейчас таких подопечных. Стараемся время от времени дружественными транспортными компаниями отправлять помощь в Ростов-на-Дону и другие города, где обстановка тяжелее".Год назад на склад проникла мошенница и украла сумку с документами. Обратились в полицию. Дело дошло до суда: женщину оштрафовали, украденное она вернула. После того случая начали тщательно проверять людей перед приемом на работу."Все еще тяжело"Волонтеры проводят среди подопечных опросы. Только 15 процентов ответили, что у них все наладилось, остальные признали, что "по-прежнему тяжело"."У нас шестьдесят процентов — пенсионеры. После получения российского гражданства им назначили минимальные пенсии. Проблема в том, что они не могут предоставить документы о стаже и выслуге лет. Ведь во многих городах архивы сгорели. И теперь эти люди вынуждены сводить концы с концами. Средства в основном уходят на аренду комнаты. В остальном поддерживаем мы", — объясняет Евгения.Добровольцы пытаются помочь в том числе с работой — ищут подходящие вакансии. Если нужна юридическая помощь или медицинское обследование, перенаправляют к другим общественникам."Многие по-прежнему страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Как только вспоминают, через что прошли, — в слезы. Здесь, на складе, они общаются, делятся своими историями, поддерживают друг друга, — рассказывает Исаева. — Под обстрелами были до последнего, надеясь, "что пронесет". Большинство из частного сектора, жизнь в мегаполисе им дается непросто. Некоторые, к слову, возвращаются обратно "за ленту", если жилье уцелело. При этом проблемы с коммуникациями — отсутствие воды и света — их не пугает. "Зато дома" — так объясняют свою мотивацию".Среди подопечных есть и дети. Так, триста учеников предстоит подготовить к новому учебному году. Список необходимого опубликован на сайте "Гумсклада" .Волонтеры призывают бизнес и простых горожан не оставаться в стороне. Сама Евгения раньше и подумать не могла, что будет заниматься общественной работой. У нее художественная студия, она сотрудничает с музеями и крупными городскими площадками. Теперь все это совмещает."Надо признать, что здесь, на севере, до 2022 года люди не были вовлечены в ситуацию глубоко, особенно если сравнивать с югом. Тем не менее сейчас консолидировались. Помогают безвозмездно тысячи. Это и придает силы", — говорит Евгения.И добавляет: работы предстоит много. Ведь даже после завершения активной фазы боев мирные жители, оказавшиеся под перекрестным огнем, будут нуждаться в поддержке.

https://ria.ru/20240521/volonter-1947236349.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, санкт-петербург, луганская народная республика, помощь, гуманитарная помощь, волонтеры