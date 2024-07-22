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Рассмотрение иска о выборах президента Украины отложили, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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19:30 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961314813.html
Рассмотрение иска о выборах президента Украины отложили, пишут СМИ
Рассмотрение иска о выборах президента Украины отложили, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Рассмотрение иска о выборах президента Украины отложили, пишут СМИ
Кассационный административный суд Украины отложил до 16 сентября рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием назначить... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:30
2024-07-22T19:30
в мире
украина
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кассационный административный суд Украины отложил до 16 сентября рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием назначить проведение президентских выборов, сообщило украинское агентство УНИАН. Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя. "Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины…. рассмотрение дела продолжится в 15.30 16 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНИАН. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20240722/rada-1961189136.html
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961132771.html
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в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рассмотрение иска о выборах президента Украины отложили, пишут СМИ

УНИАН: суд отложил до 16 сентября рассмотрение иска о выборах президента Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кассационный административный суд Украины отложил до 16 сентября рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием назначить проведение президентских выборов, сообщило украинское агентство УНИАН.
Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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Вчера, 12:42
"Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины…. рассмотрение дела продолжится в 15.30 16 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНИАН.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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