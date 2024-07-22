Рассмотрение иска о выборах президента Украины отложили, пишут СМИ
УНИАН: суд отложил до 16 сентября рассмотрение иска о выборах президента Украины
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Кассационный административный суд Украины отложил до 16 сентября рассмотрение иска депутата Верховной рады Александра Дубинского с требованием назначить проведение президентских выборов, сообщило украинское агентство УНИАН.
Ранее Дубинский заявил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя.
"Кассационный административный суд отложил рассмотрение дела по иску внефракционного народного депутата Александра Дубинского, в котором он просит обязать Верховную раду объявить выборы президента Украины…. рассмотрение дела продолжится в 15.30 16 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УНИАН.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".