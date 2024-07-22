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Депутат Рады обратился в суд с требованием назначить выборы президента - РИА Новости, 22.07.2024
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15:05 22.07.2024 (обновлено: 17:05 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ukraina-1961234370.html
Депутат Рады обратился в суд с требованием назначить выборы президента
Депутат Рады обратился в суд с требованием назначить выборы президента - РИА Новости, 22.07.2024
Депутат Рады обратился в суд с требованием назначить выборы президента
Депутат Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:05
2024-07-22T17:05
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя, об этом сам парламентарий рассказал в своем Telegram. "Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины. Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я", — написал он.Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд заявил, что не получал такого обращения. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20240722/rada-1961189136.html
https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961132771.html
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в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады обратился в суд с требованием назначить выборы президента

Депутат Рады Дубинский потребовал назначить президентские выборы на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Депутат Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы для сохранения в стране конституционного строя, об этом сам парламентарий рассказал в своем Telegram.
"Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины. Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я", — написал он.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Раде признали успехи российской армии на фронте
Вчера, 12:42
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд заявил, что не получал такого обращения.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Раде раскрыли, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
Вчера, 09:15
 
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