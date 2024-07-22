https://ria.ru/20240722/uchenye-1961137822.html

Ученые получили новые противоопухолевые соединения из морских грибов

Ученые получили новые противоопухолевые соединения из морских грибов - РИА Новости, 22.07.2024

Ученые получили новые противоопухолевые соединения из морских грибов

Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) им. Г.Б. Елякова ДВО РАН выделили из морских грибов новые соединения, которые потенциально можно... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T09:32

2024-07-22T09:32

2024-07-22T09:32

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) им. Г.Б. Елякова ДВО РАН выделили из морских грибов новые соединения, которые потенциально можно использовать в борьбе с раком простаты, шейки матки и молочной железы, сообщает институт. "Исследователи ТИБОХ ДВО РАН выделили серию соединений зостеропениилинового и паллидопениллинового типов, в том числе десять новых соединений из гриба Penicillium yezoense KMM 4679, ассоциированного с морской травой Zostera marina… Полученные соединения обладают потенциальной противоопухолевой активностью в отношении опухолевых клеток простаты, шейки матки и молочной железы человека", - говорится в сообщении. Отмечается, что, например, одно из выделенных соединений тормозит рост клеток рака в низких концентрациях, что делает его перспективным кандидатом для дальнейших исследований в области онкологии. Зостеропенилины могут стать ключевыми компонентами в разработке новых методов лечения рака, добавляют в ТИБОХ. Структуры новых соединений были установлены с использованием современных спектроскопических методов. В научной статье ученые отмечают, что грибы морского происхождения по-прежнему занимают лидирующие позиции по числу ежегодно выделяемых новых соединений. Penicillium yezoense относится к серии Thomiorum. В море представители этой серии связаны с растениями и также присутствуют в почве.

https://ria.ru/20240516/nauka-1946079478.html

https://ria.ru/20240711/nauka-1958795944.html

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российская академия наук