https://ria.ru/20240722/tvorog-1961319590.html

В Подмосковье произвели свыше 14 тысяч тонн творога за пять месяцев

В Подмосковье произвели свыше 14 тысяч тонн творога за пять месяцев - РИА Новости, 22.07.2024

В Подмосковье произвели свыше 14 тысяч тонн творога за пять месяцев

Предприятия Московской области за пять месяцев текущего года изготовили 14,3 тысячи тонн творога, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:58

2024-07-22T19:58

2024-07-22T19:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

творог

продукты

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Предприятия Московской области за пять месяцев текущего года изготовили 14,3 тысячи тонн творога, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Там отметили, что Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству творога. На долю Подмосковья приходится более 22% от объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и свыше 7% от общероссийского. В ассортименте производителей региона – творог классический, жирностью 4-18%, обезжиренный, жирностью менее 0,1%, домашний, жирностью 19-23%, с добавками из сухофруктов и орехов. "Творог – любимый многими молочный продукт. В его составе содержатся аминокислоты, витамины А, С, Е и группы В, натрий, кальций, калий и другие минералы. Благодаря своему составу, творог полезен как растущему организму – он укрепляет зубы и костную систему, так и взрослым – помогает восстановиться от растяжений и разрыва связок, защищает от атеросклероза, благоприятно влияет на работу ЖКТ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), творог, продукты