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В Подмосковье произвели свыше 14 тысяч тонн творога за пять месяцев - РИА Новости, 22.07.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:58 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/tvorog-1961319590.html
В Подмосковье произвели свыше 14 тысяч тонн творога за пять месяцев
В Подмосковье произвели свыше 14 тысяч тонн творога за пять месяцев - РИА Новости, 22.07.2024
В Подмосковье произвели свыше 14 тысяч тонн творога за пять месяцев
Предприятия Московской области за пять месяцев текущего года изготовили 14,3 тысячи тонн творога, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T19:58
2024-07-22T19:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
творог
продукты
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Предприятия Московской области за пять месяцев текущего года изготовили 14,3 тысячи тонн творога, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Там отметили, что Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству творога. На долю Подмосковья приходится более 22% от объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и свыше 7% от общероссийского. В ассортименте производителей региона – творог классический, жирностью 4-18%, обезжиренный, жирностью менее 0,1%, домашний, жирностью 19-23%, с добавками из сухофруктов и орехов. "Творог – любимый многими молочный продукт. В его составе содержатся аминокислоты, витамины А, С, Е и группы В, натрий, кальций, калий и другие минералы. Благодаря своему составу, творог полезен как растущему организму – он укрепляет зубы и костную систему, так и взрослым – помогает восстановиться от растяжений и разрыва связок, защищает от атеросклероза, благоприятно влияет на работу ЖКТ", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), творог, продукты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), творог, Продукты

В Подмосковье произвели свыше 14 тысяч тонн творога за пять месяцев

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Творог
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Предприятия Московской области за пять месяцев текущего года изготовили 14,3 тысячи тонн творога, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Там отметили, что Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству творога. На долю Подмосковья приходится более 22% от объема, произведенного в Центральном федеральном округе, и свыше 7% от общероссийского.
В ассортименте производителей региона – творог классический, жирностью 4-18%, обезжиренный, жирностью менее 0,1%, домашний, жирностью 19-23%, с добавками из сухофруктов и орехов.
«
"Творог – любимый многими молочный продукт. В его составе содержатся аминокислоты, витамины А, С, Е и группы В, натрий, кальций, калий и другие минералы. Благодаря своему составу, творог полезен как растущему организму – он укрепляет зубы и костную систему, так и взрослым – помогает восстановиться от растяжений и разрыва связок, защищает от атеросклероза, благоприятно влияет на работу ЖКТ", - говорится в сообщении.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Подмосковье производят четверть всей российской фармпродукции
25 января, 18:27
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)творогПродукты
 
 
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