https://ria.ru/20240722/transh-1961329926.html

В ЕС назвали срок первого транша Украине из доходов от российских активов

В ЕС назвали срок первого транша Украине из доходов от российских активов - РИА Новости, 22.07.2024

В ЕС назвали срок первого транша Украине из доходов от российских активов

Киев получит первый транш из доходов от замороженных российских активов в начале августа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T21:04

2024-07-22T21:04

2024-07-22T21:39

россия

украина

киев

жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Киев получит первый транш из доходов от замороженных российских активов в начале августа, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза, трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Что касается прибылей, я проинформировал министров о прогрессе по первому траншу в 1,4 миллиарда, который ожидается в начале августа, на следующей неделе", — сказал он.По словам Борреля, страны — члены ЕС планируют профинансировать получение Киевом приоритетного вооружения. Речь идет о системах ПВО и боеприпасах для артиллерии, а также о снабжении для украинской оборонной промышленности. В мае Совет Евросоюза утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов на военную помощь Украине. Согласно документу, 90 процентов прибыли, которую депозитарии будут перечислять в бюджет союза дважды в год, пойдет в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи киевскому режиму. Еще десять процентов направят на финансируемые из бюджета ЕС европейские программы по восстановлению Украины. Депозитарии также смогут оставлять себе десять процентов от всей получаемой от российских денег прибыли для управления собственными потенциальными рисками.В то же время страны G7 обещали во время июньского саммита в Италии предоставить Киеву до конца года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашать из доходов от замороженных активов.После начала российской военной операции страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Москва называет заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на присвоение не только средств частных лиц, но и государственных активов.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240722/vengriya-1961301162.html

https://ria.ru/20240722/borrel-1961211523.html

https://ria.ru/20240629/aktivy-1956265439.html

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украина

киев

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россия, украина, киев, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7