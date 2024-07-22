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Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram - РИА Новости, 22.07.2024
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23:50 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/telegram-1961346244.html
Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram
Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram - РИА Новости, 22.07.2024
Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram
Мессенджером Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц, что на 50 миллионов больше аналогичного показателя весной, заявил основатель... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:50
2024-07-22T23:50
общество
технологии
павел дуров
такер карлсон
telegram
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мессенджером Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц, что на 50 миллионов больше аналогичного показателя весной, заявил основатель площадки Павел Дуров. "Telegram достиг отметки в 950 миллионов активных пользователей в месяц - по сравнению с 900 миллионами весной. На пути к одному миллиарду!", - написал Дуров в своем Telegram-канале. В апреле он сообщал, что ежемесячная аудитория мессенджера достигла 900 миллионов человек. Позднее в том же месяце Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года.
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общество, технологии, павел дуров, такер карлсон, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram
Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram

Дуров: Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц

CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мессенджером Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц, что на 50 миллионов больше аналогичного показателя весной, заявил основатель площадки Павел Дуров.
«
"Telegram достиг отметки в 950 миллионов активных пользователей в месяц - по сравнению с 900 миллионами весной. На пути к одному миллиарду!", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
В апреле он сообщал, что ежемесячная аудитория мессенджера достигла 900 миллионов человек. Позднее в том же месяце Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года.
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ОбществоТехнологииПавел ДуровТакер КарлсонTelegram
 
 
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