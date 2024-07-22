https://ria.ru/20240722/telegram-1961346244.html

Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram

Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram - РИА Новости, 22.07.2024

Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram

Мессенджером Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц, что на 50 миллионов больше аналогичного показателя весной, заявил основатель... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:50

2024-07-22T23:50

2024-07-22T23:50

общество

технологии

павел дуров

такер карлсон

telegram

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мессенджером Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц, что на 50 миллионов больше аналогичного показателя весной, заявил основатель площадки Павел Дуров. "Telegram достиг отметки в 950 миллионов активных пользователей в месяц - по сравнению с 900 миллионами весной. На пути к одному миллиарду!", - написал Дуров в своем Telegram-канале. В апреле он сообщал, что ежемесячная аудитория мессенджера достигла 900 миллионов человек. Позднее в том же месяце Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года.

https://ria.ru/20240318/telegram-1934116242.html

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общество, технологии, павел дуров, такер карлсон, telegram