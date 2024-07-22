https://ria.ru/20240722/telegram-1961346244.html
Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram
Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram - РИА Новости, 22.07.2024
Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram
Мессенджером Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц, что на 50 миллионов больше аналогичного показателя весной, заявил основатель... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:50
2024-07-22T23:50
2024-07-22T23:50
общество
технологии
павел дуров
такер карлсон
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_524ff0d56ab459245cddb906a2fb289e.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мессенджером Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц, что на 50 миллионов больше аналогичного показателя весной, заявил основатель площадки Павел Дуров. "Telegram достиг отметки в 950 миллионов активных пользователей в месяц - по сравнению с 900 миллионами весной. На пути к одному миллиарду!", - написал Дуров в своем Telegram-канале. В апреле он сообщал, что ежемесячная аудитория мессенджера достигла 900 миллионов человек. Позднее в том же месяце Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спрогнозировал, что аудитория мессенджера превысит миллиард в течение года.
https://ria.ru/20240318/telegram-1934116242.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_6581a7d7833b40a1d1b088afd9fa1b41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, павел дуров, такер карлсон, telegram
Общество, Технологии, Павел Дуров, Такер Карлсон, Telegram
Дуров рассказал, сколько человек в месяц активно пользуются Telegram
Дуров: Telegram активно пользуются уже 950 миллионов человек в месяц