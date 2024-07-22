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Студент в Сибири разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии - РИА Новости, 22.07.2024
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11:40 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/student-1961168916.html
Студент в Сибири разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии
Студент в Сибири разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии - РИА Новости, 22.07.2024
Студент в Сибири разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии
Студент Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии с помощью смарт-браслета,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T11:40
2024-07-22T11:40
технологии
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Студент Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии с помощью смарт-браслета, следующий шаг – их предупреждение, сообщает вуз в Telegram-канале в понедельник. Алгоритм пока фиксирует уже начавшийся приступ эпилепсии. Разработчик вместе с командой планирует в ближайший год усовершенствовать его для оповещения пациента за минуту до начала приступа, что позволит человеку занять безопасную позицию и избежать травм от внезапных падений. "Студент второго курса СибГУТИ Владимир Гуляев разработал алгоритм для определения эпилептического припадка с помощью компактных носимых устройств, в частности, смарт-браслетов. В течение года он планирует усовершенствовать алгоритм для предсказания припадка", - говорится в сообщении.В вузе уточнили, что на реализацию проекта студент выиграл грант в миллион рублей в конкурсе "Студенческий стартап", организованном Фондом содействия инновациям. Основная часть гранта пойдет на приобретение большого дата-сета, который поможет тренировать алгоритм для более высокой точности. "У нас есть наработки, которые позволят нам по определенным маркерам сделать предиктивный алгоритм. Наш алгоритм может быть выполнен в виде обычного мобильного приложения. При подключении его к обычному носимому устройству можно добиться того, что приступ будет предсказан", — рассказал Гуляев. Он пояснил, что в смарт-браслет вставляется датчик, измеряющий движение крови по сосудам и рисующий график пульсовой волны, в частности, отслеживается вариабельность сердечного ритма, которая позволяет делать достаточно точные предсказания приближающегося приступа. По данным разработчика, на данный момент подобных устройств в мире нет. "Попытки разработать алгоритм, который сможет предсказывать приступы эпилепсии, уже были, однако либо ограничились лишь фиксацией приступа в данный момент (чтобы, например, отправить данные о нем родственнику больного), либо были основаны на данных электрической активности мозга и требовали громоздкой аппаратуры, что делало их в большинстве случаев неудобными и бессмысленными для применения в быту. Отличие алгоритма, разработанного в СибГУТИ, в том, что для его применения достаточно лишь смарт-браслета и специального мобильного приложения", - пояснил Гуляев.
https://radiosputnik.ru/20240620/tekhnologii-1954377235.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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технологии
Технологии
Студент в Сибири разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии

Студент СибГУТИ разработал смарт-браслет для определения приступов эпилепсии

© Фото : пресс-служба Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатикиСтудент второго курса СибГУТИ Владимир Гуляев
Студент второго курса СибГУТИ Владимир Гуляев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : пресс-служба Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики
Студент второго курса СибГУТИ Владимир Гуляев
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Студент Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии с помощью смарт-браслета, следующий шаг – их предупреждение, сообщает вуз в Telegram-канале в понедельник.
Алгоритм пока фиксирует уже начавшийся приступ эпилепсии. Разработчик вместе с командой планирует в ближайший год усовершенствовать его для оповещения пациента за минуту до начала приступа, что позволит человеку занять безопасную позицию и избежать травм от внезапных падений.
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"Студент второго курса СибГУТИ Владимир Гуляев разработал алгоритм для определения эпилептического припадка с помощью компактных носимых устройств, в частности, смарт-браслетов. В течение года он планирует усовершенствовать алгоритм для предсказания припадка", - говорится в сообщении.
В вузе уточнили, что на реализацию проекта студент выиграл грант в миллион рублей в конкурсе "Студенческий стартап", организованном Фондом содействия инновациям. Основная часть гранта пойдет на приобретение большого дата-сета, который поможет тренировать алгоритм для более высокой точности.
«
"У нас есть наработки, которые позволят нам по определенным маркерам сделать предиктивный алгоритм. Наш алгоритм может быть выполнен в виде обычного мобильного приложения. При подключении его к обычному носимому устройству можно добиться того, что приступ будет предсказан", — рассказал Гуляев.
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Он пояснил, что в смарт-браслет вставляется датчик, измеряющий движение крови по сосудам и рисующий график пульсовой волны, в частности, отслеживается вариабельность сердечного ритма, которая позволяет делать достаточно точные предсказания приближающегося приступа. По данным разработчика, на данный момент подобных устройств в мире нет.
«
"Попытки разработать алгоритм, который сможет предсказывать приступы эпилепсии, уже были, однако либо ограничились лишь фиксацией приступа в данный момент (чтобы, например, отправить данные о нем родственнику больного), либо были основаны на данных электрической активности мозга и требовали громоздкой аппаратуры, что делало их в большинстве случаев неудобными и бессмысленными для применения в быту. Отличие алгоритма, разработанного в СибГУТИ, в том, что для его применения достаточно лишь смарт-браслета и специального мобильного приложения", - пояснил Гуляев.
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