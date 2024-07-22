https://ria.ru/20240722/student-1961168916.html

Студент в Сибири разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии

Студент в Сибири разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии - РИА Новости, 22.07.2024

Студент в Сибири разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии

Студент Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии с помощью смарт-браслета,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T11:40

2024-07-22T11:40

2024-07-22T11:40

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961168266_0:308:1280:1028_1920x0_80_0_0_1fa9955b017bee7edd95aaba5f901aa0.jpg

НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Студент Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработал алгоритм для определения приступов эпилепсии с помощью смарт-браслета, следующий шаг – их предупреждение, сообщает вуз в Telegram-канале в понедельник. Алгоритм пока фиксирует уже начавшийся приступ эпилепсии. Разработчик вместе с командой планирует в ближайший год усовершенствовать его для оповещения пациента за минуту до начала приступа, что позволит человеку занять безопасную позицию и избежать травм от внезапных падений. "Студент второго курса СибГУТИ Владимир Гуляев разработал алгоритм для определения эпилептического припадка с помощью компактных носимых устройств, в частности, смарт-браслетов. В течение года он планирует усовершенствовать алгоритм для предсказания припадка", - говорится в сообщении.В вузе уточнили, что на реализацию проекта студент выиграл грант в миллион рублей в конкурсе "Студенческий стартап", организованном Фондом содействия инновациям. Основная часть гранта пойдет на приобретение большого дата-сета, который поможет тренировать алгоритм для более высокой точности. "У нас есть наработки, которые позволят нам по определенным маркерам сделать предиктивный алгоритм. Наш алгоритм может быть выполнен в виде обычного мобильного приложения. При подключении его к обычному носимому устройству можно добиться того, что приступ будет предсказан", — рассказал Гуляев. Он пояснил, что в смарт-браслет вставляется датчик, измеряющий движение крови по сосудам и рисующий график пульсовой волны, в частности, отслеживается вариабельность сердечного ритма, которая позволяет делать достаточно точные предсказания приближающегося приступа. По данным разработчика, на данный момент подобных устройств в мире нет. "Попытки разработать алгоритм, который сможет предсказывать приступы эпилепсии, уже были, однако либо ограничились лишь фиксацией приступа в данный момент (чтобы, например, отправить данные о нем родственнику больного), либо были основаны на данных электрической активности мозга и требовали громоздкой аппаратуры, что делало их в большинстве случаев неудобными и бессмысленными для применения в быту. Отличие алгоритма, разработанного в СибГУТИ, в том, что для его применения достаточно лишь смарт-браслета и специального мобильного приложения", - пояснил Гуляев.

https://radiosputnik.ru/20240620/tekhnologii-1954377235.html

https://ria.ru/20240722/uchenye-1961137822.html

https://ria.ru/20240327/keks-1936136109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии