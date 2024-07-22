https://ria.ru/20240722/spetsoperatsiya-1961314997.html

Спецоперация, 22 июля: ВС России уничтожили очередной танк Leopard

Спецоперация, 22 июля: ВС России уничтожили очередной танк Leopard - РИА Новости, 22.07.2024

Спецоперация, 22 июля: ВС России уничтожили очередной танк Leopard

Об успехах российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и пресечении канала поставок взрывчатки для терактов в России — в материале РИА... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T19:30

2024-07-22T19:30

2024-07-22T19:46

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

туапсе

владимир зеленский

сергей бойко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вячеслав гладков

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Об успехах российских войск в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и пресечении канала поставок взрывчатки для терактов в России — в материале РИА Новости.ВС России уничтожили очередной немецкий танк LeopardСовокупные потери ВСУ за сутки составили до 1970 человек, следует из сводки Минобороны России. Среди уничтоженной украинской техники — очередной танк Leopard, также поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средства противовоздушной обороны сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 163 беспилотника. Расчет "Искандер-М" нанес ракетный удар по ангару с HIMARS в Новопетровке Николаевской области и уничтожил пусковую установку РСЗО с боекомплектом и украинскими военнослужащими, видео удара предоставило Минобороны. Средства ПВО сбили 81 беспилотник над РоссиейРоссийские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 47 украинских беспилотников над Ростовской областью, по одному над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, восемь над Кубанью и 17 — над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны. Около 7:00 мск средства ПВО уничтожили пять дронов над территорией Астраханской области. Примерно в 12:30 мск сбит беспилотник над Белгородской областью.Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на трактор в Белгородской областиМирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ на работающий в поле трактор в районе села Устинка Белгородского района, супруга погибшего госпитализирована с осколочным ранением, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор добавил, что жена тракториста, которая в момент атаки была с ним, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию.Гладков также сообщил, что еще одна женщина ранена при атаке дрона-камикадзе ВСУ на социальный объект в городе Грайворон. Инфраструктура НПЗ в Туапсе повреждена из-за обломков БПЛАВ Туапсе повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в результате падения обломков БПЛА, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. Глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко 21 июля сообщал, что ПВО поразила восемь дронов в районе Туапсе. Специалисты тушили возгорание на площади 50 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Гладков поручил уговаривать жителей приграничных сел уехатьГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил задачу перед главами муниципалитетов ежедневно проводить подомовые обходы в населенных пунктах в 15-километровой приграничной зоне с целью уговаривать людей выезжать в пункты временного размещения. "Там, где обстановка резко ухудшается, предложение выехать в пункты временного размещения. Работа должна ежедневно проводиться, потому что ситуация в Шебекино, ситуация в Белгородском районе, ситуация в Борисовском, в Грайворонском районах лучше на сегодняшний день не стала. Очень большое количество раненых, самое страшное — много погибших, поэтому работа должна проводиться ежедневно", — подчеркнул он.Глава области уточнил, что главы муниципалитетов и сельских поселений должны информировать жителей о возможности вывезти детей в летние лагеря. Для семей предлагается выезд в пункты временного размещения. Губернатор поручил начальнику управления региональной безопасности области Евгению Воробьеву ежедневно докладывать о количестве оставшихся жителей в каждом населенном пункте, числе лежачих больных и детей. ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Европы взрывчатки для терактовСиловики пресекли на территории Санкт-Петербурга канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов, сообщил ЦОС ФСБ. Органы безопасности в целях установления организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов запросили соответствующие европейские спецслужбы. До настоящего времени указанные запросы остались без ответа. В ведомстве отметили, что аналогичная схема переправки из Европы взрывчатых веществ в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму. Лица, готовящие террористический акт, установлены и задержаны, при этом курировал их деятельность замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец, которого в России объявили в розыск. Глава транспортной компании, через которую из Европы пришли в Петербург две посылки со взрывчаткой и детонаторами, рассказала на видео от ФСБ, что ее фирму использовали втемную.

https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

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белгородская область

туапсе

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Уничтожение пусковой установки РСЗО HIMARS ударом "Искандера" Пусковая установка РСЗО HIMARS уничтожена ударом "Искандера" в Новопетровке (Николаевская область), сообщило Минобороны и опубликовало видео 2024-07-22T19:30 true PT0M29S

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россия, белгородская область, туапсе, владимир зеленский, сергей бойко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вячеслав гладков, вооруженные силы украины