https://ria.ru/20240722/reyting-1961104300.html

Названы регионы — лидеры по развитию ипотечного кредитования

Названы регионы — лидеры по развитию ипотечного кредитования - РИА Новости, 22.07.2024

Названы регионы — лидеры по развитию ипотечного кредитования

Первые строчки рейтинга по развитию ипотечного кредитования среди российских регионов занимают Республика Тыва, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T00:44

2024-07-22T00:44

2024-07-22T03:49

экономика

ипотека

россия

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Первые строчки рейтинга по развитию ипотечного кредитования среди российских регионов занимают Республика Тыва, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, замыкают список Ингушетия, Крым и Севастополь, свидетельствует исследование РИА Новости*. Ситуация на ипотечном рынке Как отмечают эксперты, ситуация в 2023 году для ипотечного рынка складывалась очень удачно, год завершился рекордными показателями, чему во многом помогли действующие льготные государственные программы, а также субсидирование ставок со стороны застройщиков. В прошедшем году было выдано рекордное количество ипотечных кредитов с господдержкой, на которые пришлось более 60% от общего объема всех выданных ипотечных кредитов. Но начало 2024 года характеризовалось уже заметным снижением динамики ипотечного рынка. В первые пять месяцев 2024 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило почти 560 тысяч против 658 тысяч в аналогичном периоде 2023 года, то есть на 15% меньше. В денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев составил 2,06 триллиона рублей, против 2,42 триллиона в аналогичный период 2023 года. Причиной спада на ипотечном рынке стали меры ЦБ РФ по охлаждению рынка и сокращение льготных программ. Как считали рейтинг В региональном разрезе картина ипотечного кредитования выглядит крайне неравномерно. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели седьмое ежегодное исследование по удельному уровню выдачи ипотечных кредитов в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов, а также доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам. По оценкам РИА Новости, в среднем в России на 1000 человек экономически активного населения за последние 12 месяцев (июнь 2023 – май 2024 года) было выдано порядка 25,5 ипотечных кредитов, и это стало рекордным значением за всю историю развития ипотеки в России. Для сравнения, в 2015 году на 1000 человек экономически активного населения выдавалось лишь 10 ипотечных кредитов. Лидеры и аутсайдеры В текущем году лидером рейтинга второй год подряд является Республика Тыва. В этом регионе выдача ипотеки выросла в 2,4 раза за год, что позволило ему сохранить лидирующие позиции. При этом объем выданных ипотечных кредитов за этот же период вырос в 1,8 раза. В Республике Тыва 130 человек среди экономически активного населения из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это в пять раз больше, чем в среднем по стране и в 24 раза больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку. Тюменская область также сохранила свои позиции и снова заняла вторую строчку рейтинга. Данный регион является одним из наиболее экономически развитых, который показывает хорошую динамику по многим социально-экономическим показателям, в том числе в части строительства. В Тюменской области за прошедшие 12 месяцев отношение кредитов к численности экономически активного населения составило 46,8, что почти на четверть лучше результата годичной давности. Эксперты отмечают, что ипотечное кредитование в этом регионе на протяжении многих лет показывает хорошие результаты. Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 42,2 кредита на 1000 человек экономически активного населения. Лидирующие позиции ЯНАО определяются экономическими и демографическими факторами. В лидирующей группе, но за пределами первой тройки, расположились: Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан, Свердловская область и Новосибирская область. Объемы выдачи ипотеки выше среднероссийского наблюдаются в 42 регионах, а в 11 регионах она выше среднего уровня как минимум на треть. Если сравнить лидеров и регионы, занявшие последние строчки рейтинга, то разница будет очень существенной. В среднем первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю десятку регионов более чем в 3 раза. Столь большая разница определяется как экономическими факторами в регионах, так и развитостью, доступностью и популярностью банковских услуг. Последние пять строчек рейтинга, с заметным отставанием от остальных регионов, занимают Республика Ингушетия, Республика Крым, Севастополь, Республика Дагестан, и Кабардино-Балкарская Республика. Динамика по числу кредитов Если в начале 2023 года все 85 проанализированных регионов демонстрировали рост, то в текущем году наблюдается обратная ситуация. После рекордных значений прошлого года, в текущем году положительная динамика сохранилась только в девяти российских регионах. В остальных 76 субъектах РФ зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов. В среднем по России за первые пять месяцев количество выданных ипотечных займов снизилось на 15%. Из девяти регионов в двух – Республике Ингушетия и Республике Тыва – число ипотечных ссуд выросло более чем в два раза. Еще в двух – Севастополе и Республике Крым – рост превысил 30%. Кроме того, положительная динамика наблюдается в Республике Алтай, Калининградской области, Республике Дагестан, Республике Бурятия и Астраханской области. Самая слабая динамика наблюдается в пяти регионах, где число выданных ипотечных кредитов сократилось более чем на 30%. К ним относятся: Республика Коми, Кировская область, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Кемеровская область. Помимо перечисленных, еще в 50 регионах снижение выданных кредитов превышает среднероссийский уровень. Средний ипотечный кредит Самые крупные ипотечные кредиты берут в Москве, что в основном объясняется высокими ценами на недвижимость. Согласно исследованию, в среднем объем одного ипотечного кредита в столице составляет 6,97 миллиона рублей. Также большие кредиты берут в Московской области и в Санкт-Петербурге (4,9 миллиона рублей), а также в Республике Саха (Якутии), в Сахалинской области и в Республике Калмыкия, где в среднем берут кредиты в объеме 4,55 миллиона рублей. Самые маленькие ипотечные кредиты берут в Чеченской Республике и Республике Ингушетия. В этих регионах в среднем кредит составляет около 1,1 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит, который в шесть раз больше того, что берут жители Чечни или Ингушетии. В целом по России средний ипотечный кредит составляет уже 3,7 миллиона рублей, а пять лет назад он не превышал 2 миллиона рублей, таким образом средний размер кредита с 2018 года вырос почти в два раза, что во многом отражает рост стоимости жилья. На фоне активного спроса на ипотечные кредиты в подавляющем большинстве регионов дисциплинированность заемщиков сохраняется на хорошем уровне, отмечают эксперты. Медианное значение просроченной задолженности среди российских регионов составляет 0,32%, а диапазон значений – от 0,1% до 3% Самые дисциплинированные ипотечные заемщики, согласно данным рейтинга, живут в Ненецком автономном округе, Республике Крым и Мурманской области.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html

https://ria.ru/20240718/smi-1960400070.html

https://ria.ru/20240720/programma-1960884640.html

https://ria.ru/20240713/ipoteka-1959487785.html

россия

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экономика, ипотека, россия, республика тыва, республика ингушетия, югра, риа рейтинг