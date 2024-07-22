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Путин подписал закон для переноса игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты - РИА Новости, 22.07.2024
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17:36 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/putin-1961286598.html
Путин подписал закон для переноса игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты
Путин подписал закон для переноса игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон для переноса игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий изменить границы игорной зоны "Золотой берег" в Крыму и перенести ее на территорию пассажирского... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:36
2024-07-22T17:36
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ялта
максим топилин
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госдума рф
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий изменить границы игорной зоны "Золотой берег" в Крыму и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты, расположенного в центре города. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Первоначальная редакция закона наделяла органы исполнительной власти Севастополя полномочиями контроля в сфере распространения наружной рекламы по аналогии с другими городами федерального значения (Москвой и Санкт-Петербургом). Госдума в рамках второго чтения поддержала дополнительную поправку к закону, которая позволит изменить границы игорной зоны "Золотой берег" и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Необходимые для этого изменения вносятся в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения. Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин пояснял, что поправка подготовлена в связи с обращениями правительства РФ и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Это обращение касается переноса игорной зоны, "которая сейчас находится в Крыму в неудобном месте", в результате чего там инвестиции не реализуются, отмечал он. Предполагается, что такой перенос позволит "оживить и туристический поток в том числе, и сделать удобной историю с игорной зоной", говорил Топилин. В октябре 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Ее площадь составляет 146851 квадратный метр, она находится вблизи поселка Кацивели, но не функционирует.
https://ria.ru/20240313/zapret-1932803036.html
https://ria.ru/20240722/putin-1961253154.html
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россия, ялта, максим топилин, владимир путин, сергей аксенов (политик), госдума рф, республика крым, севастополь
Россия, Ялта, Максим Топилин, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Госдума РФ, Республика Крым, Севастополь
Путин подписал закон для переноса игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты

Путин подписал закон об изменении границ игорной зоны "Золотой берег" в Крыму

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий изменить границы игорной зоны "Золотой берег" в Крыму и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты, расположенного в центре города.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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13 марта, 18:54
Первоначальная редакция закона наделяла органы исполнительной власти Севастополя полномочиями контроля в сфере распространения наружной рекламы по аналогии с другими городами федерального значения (Москвой и Санкт-Петербургом).
Госдума в рамках второго чтения поддержала дополнительную поправку к закону, которая позволит изменить границы игорной зоны "Золотой берег" и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Необходимые для этого изменения вносятся в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
Закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения. Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет.
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Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин пояснял, что поправка подготовлена в связи с обращениями правительства РФ и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Это обращение касается переноса игорной зоны, "которая сейчас находится в Крыму в неудобном месте", в результате чего там инвестиции не реализуются, отмечал он. Предполагается, что такой перенос позволит "оживить и туристический поток в том числе, и сделать удобной историю с игорной зоной", говорил Топилин.
В октябре 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Ее площадь составляет 146851 квадратный метр, она находится вблизи поселка Кацивели, но не функционирует.
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РоссияЯлтаМаксим ТопилинВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)Госдума РФРеспублика КрымСевастополь
 
 
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