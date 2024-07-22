https://ria.ru/20240722/putin-1961286598.html

Путин подписал закон для переноса игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты

Путин подписал закон для переноса игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон для переноса игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий изменить границы игорной зоны "Золотой берег" в Крыму и перенести ее на территорию пассажирского... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:36

2024-07-22T17:36

2024-07-22T17:36

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий изменить границы игорной зоны "Золотой берег" в Крыму и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты, расположенного в центре города. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Первоначальная редакция закона наделяла органы исполнительной власти Севастополя полномочиями контроля в сфере распространения наружной рекламы по аналогии с другими городами федерального значения (Москвой и Санкт-Петербургом). Госдума в рамках второго чтения поддержала дополнительную поправку к закону, которая позволит изменить границы игорной зоны "Золотой берег" и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Необходимые для этого изменения вносятся в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения. Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет. Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин пояснял, что поправка подготовлена в связи с обращениями правительства РФ и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Это обращение касается переноса игорной зоны, "которая сейчас находится в Крыму в неудобном месте", в результате чего там инвестиции не реализуются, отмечал он. Предполагается, что такой перенос позволит "оживить и туристический поток в том числе, и сделать удобной историю с игорной зоной", говорил Топилин. В октябре 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Ее площадь составляет 146851 квадратный метр, она находится вблизи поселка Кацивели, но не функционирует.

https://ria.ru/20240313/zapret-1932803036.html

https://ria.ru/20240722/putin-1961253154.html

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россия, ялта, максим топилин, владимир путин, сергей аксенов (политик), госдума рф, республика крым, севастополь