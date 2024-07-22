Путин подписал закон для переноса игорной зоны "Золотой берег" в центр Ялты
Путин подписал закон об изменении границ игорной зоны "Золотой берег" в Крыму
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий изменить границы игорной зоны "Золотой берег" в Крыму и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты, расположенного в центре города.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Первоначальная редакция закона наделяла органы исполнительной власти Севастополя полномочиями контроля в сфере распространения наружной рекламы по аналогии с другими городами федерального значения (Москвой и Санкт-Петербургом).
Госдума в рамках второго чтения поддержала дополнительную поправку к закону, которая позволит изменить границы игорной зоны "Золотой берег" и перенести ее на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Необходимые для этого изменения вносятся в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.
Закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения. Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет.
Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин пояснял, что поправка подготовлена в связи с обращениями правительства РФ и главы Республики Крым Сергея Аксенова. Это обращение касается переноса игорной зоны, "которая сейчас находится в Крыму в неудобном месте", в результате чего там инвестиции не реализуются, отмечал он. Предполагается, что такой перенос позволит "оживить и туристический поток в том числе, и сделать удобной историю с игорной зоной", говорил Топилин.
В октябре 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ о создании игорной зоны "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым. Ее площадь составляет 146851 квадратный метр, она находится вблизи поселка Кацивели, но не функционирует.