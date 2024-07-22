https://ria.ru/20240722/putin-1961252864.html
Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений
Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ряд административных статей исключается из ведения органов внутренних дел, соответствующий документ... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:01
2024-07-22T16:01
2024-07-22T17:22
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ряд административных статей исключается из ведения органов внутренних дел, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, из полномочий МВД России исключаются некоторые составы административных правонарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны собственности и окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на транспорте, в области предпринимательской деятельности и ряд других.Законом предлагается исключить из компетенции органов полиции полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях в случае, если такие полномочия закреплены одновременно за правоохранительными и контрольными органами, объяснила ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. По ее словам, исключения коснутся только тех случаев, где осуществляется специфический отраслевой контроль, поэтому дополнительный правоохранительный надзор является излишним.Рукавишникова также рассказала, что в настоящее время правоохранительные органы уполномочены возбуждать и рассматривать дела по значительному количеству составов административных правонарушений."При этом ряд этих составов выражается в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется другими контрольными органами. В связи с чем возникла необходимость уточнения полномочий органов полиции", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20240722/putin-1961269082.html
https://ria.ru/20240612/putin-1952342186.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений
Путин подписал закон, исключающий ряд административных статей из ведения МВД
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ряд административных статей исключается из ведения органов внутренних дел, соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, из полномочий МВД России исключаются некоторые составы административных правонарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны собственности и окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на транспорте, в области предпринимательской деятельности и ряд других.
Законом предлагается исключить из компетенции органов полиции полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях в случае, если такие полномочия закреплены одновременно за правоохранительными и контрольными органами, объяснила ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова
. По ее словам, исключения коснутся только тех случаев, где осуществляется специфический отраслевой контроль, поэтому дополнительный правоохранительный надзор является излишним.
Рукавишникова также рассказала, что в настоящее время правоохранительные органы уполномочены возбуждать и рассматривать дела по значительному количеству составов административных правонарушений.
"При этом ряд этих составов выражается в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется другими контрольными органами. В связи с чем возникла необходимость уточнения полномочий органов полиции", - заключила парламентарий.