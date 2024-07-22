Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений - РИА Новости, 22.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 22.07.2024 (обновлено: 17:22 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/putin-1961252864.html
Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений
Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ряд административных статей исключается из ведения органов внутренних дел, соответствующий документ... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T16:01
2024-07-22T17:22
общество
россия
владимир путин
ирина рукавишникова
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ряд административных статей исключается из ведения органов внутренних дел, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, из полномочий МВД России исключаются некоторые составы административных правонарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны собственности и окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на транспорте, в области предпринимательской деятельности и ряд других.Законом предлагается исключить из компетенции органов полиции полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях в случае, если такие полномочия закреплены одновременно за правоохранительными и контрольными органами, объяснила ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. По ее словам, исключения коснутся только тех случаев, где осуществляется специфический отраслевой контроль, поэтому дополнительный правоохранительный надзор является излишним.Рукавишникова также рассказала, что в настоящее время правоохранительные органы уполномочены возбуждать и рассматривать дела по значительному количеству составов административных правонарушений."При этом ряд этих составов выражается в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется другими контрольными органами. В связи с чем возникла необходимость уточнения полномочий органов полиции", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20240722/putin-1961269082.html
https://ria.ru/20240612/putin-1952342186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
Путин подписал закон об исключении из ведения МВД некоторых правонарушений

Путин подписал закон, исключающий ряд административных статей из ведения МВД

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым ряд административных статей исключается из ведения органов внутренних дел, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, из полномочий МВД России исключаются некоторые составы административных правонарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны собственности и окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на транспорте, в области предпринимательской деятельности и ряд других.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Путин подписал закон о контроле над гособоронзаказом
Вчера, 16:44
Законом предлагается исключить из компетенции органов полиции полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях в случае, если такие полномочия закреплены одновременно за правоохранительными и контрольными органами, объяснила ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. По ее словам, исключения коснутся только тех случаев, где осуществляется специфический отраслевой контроль, поэтому дополнительный правоохранительный надзор является излишним.
Рукавишникова также рассказала, что в настоящее время правоохранительные органы уполномочены возбуждать и рассматривать дела по значительному количеству составов административных правонарушений.
"При этом ряд этих составов выражается в нарушении обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется другими контрольными органами. В связи с чем возникла необходимость уточнения полномочий органов полиции", - заключила парламентарий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Путин подписал закон о смягчении наказания за нарушение авторских прав
12 июня, 11:47
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинИрина РукавишниковаСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала