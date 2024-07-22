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В Благовещенске проверят инцидент с жестоким избиением девушки

В Благовещенске проверят инцидент с жестоким избиением девушки - РИА Новости, 22.07.2024

В Благовещенске проверят инцидент с жестоким избиением девушки

Полиция Благовещенска проводит проверку по опубликованному видео в соцсетях, где несколько молодых людей жестоко избивают девушку, сообщили РИА Новости в МВД по РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T05:27

2024-07-22T05:27

2024-07-22T05:29

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл – РИА Новости. Полиция Благовещенска проводит проверку по опубликованному видео в соцсетях, где несколько молодых людей жестоко избивают девушку, сообщили РИА Новости в МВД по Амурской области. На видео несколько молодых людей в медицинских масках устраивают "допрос" молодой девушке, они обвиняют ее в обмане некоего "магазина" на сумму в 300 тысяч рублей. Она утверждает, что ее подставили. Периодически девушку избивают. В конце видео ей сбривают машинкой волосы, обливают зеленкой и требуют просить прощения у "магазина". "В ходе мониторинга СМИ сотрудниками полиции была выявлена видеопубликация, на которой неизвестные лица угрожают девушке и наносят ей телесные повреждения. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются участники произошедшего, время и место конфликта", - сообщили агентству в полиции.

https://ria.ru/20240720/kriminal-1960906588.html

благовещенск

амурская область

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происшествия, благовещенск, амурская область, россия