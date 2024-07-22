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В Благовещенске проверят инцидент с жестоким избиением девушки
В Благовещенске проверят инцидент с жестоким избиением девушки - РИА Новости, 22.07.2024
В Благовещенске проверят инцидент с жестоким избиением девушки
Полиция Благовещенска проводит проверку по опубликованному видео в соцсетях, где несколько молодых людей жестоко избивают девушку, сообщили РИА Новости в МВД по РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:27
2024-07-22T05:27
2024-07-22T05:29
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл – РИА Новости. Полиция Благовещенска проводит проверку по опубликованному видео в соцсетях, где несколько молодых людей жестоко избивают девушку, сообщили РИА Новости в МВД по Амурской области. На видео несколько молодых людей в медицинских масках устраивают "допрос" молодой девушке, они обвиняют ее в обмане некоего "магазина" на сумму в 300 тысяч рублей. Она утверждает, что ее подставили. Периодически девушку избивают. В конце видео ей сбривают машинкой волосы, обливают зеленкой и требуют просить прощения у "магазина". "В ходе мониторинга СМИ сотрудниками полиции была выявлена видеопубликация, на которой неизвестные лица угрожают девушке и наносят ей телесные повреждения. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются участники произошедшего, время и место конфликта", - сообщили агентству в полиции.
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия
В Благовещенске проверят инцидент с жестоким избиением девушки
В Благовещенске проверят видео, где несколько человек жестоко избивают девушку
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл – РИА Новости. Полиция Благовещенска проводит проверку по опубликованному видео в соцсетях, где несколько молодых людей жестоко избивают девушку, сообщили РИА Новости в МВД по Амурской области.
На видео несколько молодых людей в медицинских масках устраивают "допрос" молодой девушке, они обвиняют ее в обмане некоего "магазина" на сумму в 300 тысяч рублей. Она утверждает, что ее подставили. Периодически девушку избивают. В конце видео ей сбривают машинкой волосы, обливают зеленкой и требуют просить прощения у "магазина".
"В ходе мониторинга СМИ сотрудниками полиции была выявлена видеопубликация, на которой неизвестные лица угрожают девушке и наносят ей телесные повреждения. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются участники произошедшего, время и место конфликта", - сообщили агентству в полиции.