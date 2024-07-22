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В ГД попросили Генпрокуратуру взять на контроль дело о пожаре в Махачкале
В ГД попросили Генпрокуратуру взять на контроль дело о пожаре в Махачкале - РИА Новости, 22.07.2024
В ГД попросили Генпрокуратуру взять на контроль дело о пожаре в Махачкале
Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") просит Генпрокуратуру взять на контроль дело о пожаре в квест-комнате в Махачкале, привлечь к... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:33
2024-07-22T15:33
2024-07-22T15:45
происшествия
султан хамзаев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
россия
республика дагестан
махачкала
пожар в квест-парке в махачкале
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") просит Генпрокуратуру взять на контроль дело о пожаре в квест-комнате в Махачкале, привлечь к ответственности всех ответственных лиц, чье попустительство привело к трагедии, а также разобраться, были ли выданы разрешительные документы на функционирование квест-комнаты. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. "Прошу Генеральную прокуратуру РФ взять дело на контроль. Нужно привлечь к ответственности всех ответственных лиц, чье попустительство привело к трагедии. Помимо этого необходимо разобраться, были ли вообще выданы разрешительные документы на функционирование такой "комнаты ужасов", - сказал Хамзаев РИА Новости. Депутат отметил, что в Госдуме обсуждают необходимость лицензирования всего этого сектора коммерческой деятельности. По его словам, в разных регионах систематически происходят происшествия, из-за того, что "никто ни за что не отвечает". "Как минимум сотрудники подобных квест-румов должны проходить курсы по технике безопасности, уметь оказывать первую медицинскую помощь, должны быть экстренные кнопки вызова специальных служб, МЧС. Также необходимо, чтобы доступ в подобные комнаты осуществлялся при наличии медицинских справок у наших граждан. Это тот минимум, который должен быть", - подчеркнул он. Хамзаев также считает, что нужно приостановить работу этих развлекательных точек, чтобы провести тщательную проверку на предмет пожарной безопасности.
https://ria.ru/20240722/pogibshaya-1961234912.html
https://ria.ru/20240722/gosduma-1961227659.html
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происшествия, султан хамзаев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, россия, республика дагестан, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, Пожар в квест-парке в Махачкале
В ГД попросили Генпрокуратуру взять на контроль дело о пожаре в Махачкале
Депутат Хамзаев просит ГП взять на контроль дело о пожаре на квесте в Махачкале
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") просит Генпрокуратуру взять на контроль дело о пожаре в квест-комнате в Махачкале, привлечь к ответственности всех ответственных лиц, чье попустительство привело к трагедии, а также разобраться, были ли выданы разрешительные документы на функционирование квест-комнаты.
В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова
в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически по прибытию в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.
"Прошу Генеральную прокуратуру РФ взять дело на контроль. Нужно привлечь к ответственности всех ответственных лиц, чье попустительство привело к трагедии. Помимо этого необходимо разобраться, были ли вообще выданы разрешительные документы на функционирование такой "комнаты ужасов", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Депутат отметил, что в Госдуме обсуждают необходимость лицензирования всего этого сектора коммерческой деятельности. По его словам, в разных регионах систематически происходят происшествия, из-за того, что "никто ни за что не отвечает".
"Как минимум сотрудники подобных квест-румов должны проходить курсы по технике безопасности, уметь оказывать первую медицинскую помощь, должны быть экстренные кнопки вызова специальных служб, МЧС
. Также необходимо, чтобы доступ в подобные комнаты осуществлялся при наличии медицинских справок у наших граждан. Это тот минимум, который должен быть", - подчеркнул он.
Хамзаев также считает, что нужно приостановить работу этих развлекательных точек, чтобы провести тщательную проверку на предмет пожарной безопасности.