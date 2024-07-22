https://ria.ru/20240722/pozhar-1961144503.html
В Дагестане возбудили дело после гибели девушек в квест-комнате
В Дагестане возбудили дело после гибели девушек в квест-комнате - РИА Новости, 22.07.2024
В Дагестане возбудили дело после гибели девушек в квест-комнате
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после гибели двух девушек из-за пожара в квест-комнате в Махачкале, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:01
2024-07-22T10:01
2024-07-22T12:24
происшествия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после гибели двух девушек из-за пожара в квест-комнате в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.По предварительным данным, в понедельник около двух часов ночи в подвальном помещении строения по улице Расула Гамзатова, где проводятся квесты, во время игрового сеанса произошло воспламенение бензина. В результате две посетительницы скончались от полученных ожогов.По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные, добавили в СК.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах республики рассказал агентству, что в ночь на понедельник в квест-комнате в Махачкале случился пожар, погибла девушка. Вторая девушка умерла уже в больнице от ожогов, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.
https://ria.ru/20240410/kvest-1939141457.html
https://ria.ru/20240401/kvest-1937136566.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане возбудили дело после гибели девушек в квест-комнате
В Дагестане возбудили дело после гибели девушек из-за пожара в квест-комнате
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости.
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после гибели двух девушек из-за пожара в квест-комнате в Махачкале, сообщили
в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в понедельник около двух часов ночи в подвальном помещении строения по улице Расула Гамзатова, где проводятся квесты, во время игрового сеанса произошло воспламенение бензина. В результате две посетительницы скончались от полученных ожогов.
По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные, добавили в СК
.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах республики рассказал агентству, что в ночь на понедельник в квест-комнате в Махачкале случился пожар, погибла девушка. Вторая девушка умерла уже в больнице от ожогов, сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице.