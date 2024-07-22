https://ria.ru/20240722/pomosch-1961291141.html

Готье перевел средства из полученной госпремии в фонд ОНФ "Все для Победы"

Готье перевел средства из полученной госпремии в фонд ОНФ "Все для Победы" - РИА Новости, 22.07.2024

Готье перевел средства из полученной госпремии в фонд ОНФ "Все для Победы"

Главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье перевел денежную часть полученной им госпремии в фонд Народного фронта "Все для Победы!" на покупку... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:01

2024-07-22T18:01

2024-07-22T18:01

надежные люди

ростов-на-дону

сергей готье

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье перевел денежную часть полученной им госпремии в фонд Народного фронта "Все для Победы!" на покупку техники и амуниции для передовой, сообщили в пресс-службе президентского фонда. "Академик РАН, заслуженный врач РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. Шумакова Минздрава России Сергей Готье был удостоен государственной премии РФ в области науки и технологий 2023 года за разработки в области трансплантологии жизненно важных органов. Денежную часть награды всемирно известный врач направил в фонд Народного фронта "Все для Победы!", - говорится в сообщении. Отмечается, что на полученные средства Народный фронт закупил все необходимое и передал военным в Ростове-на-Дону, техника будет использоваться для вывоза раненых и подвоза продуктов. "Эвакуационные группы в трех подразделениях от лица Сергея Готье получили квадроциклы, дрон-детекторы, приборы ночного видения, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые умельцы Кулибин-клуба Народного фронта приспособили для питания от квадроцикла", - сообщили в пресс-службе. "Там сейчас работает огромное количество наших врачей, коллег, некоторых из которых я лично знаю. Там трудятся и военные медики, и гражданские. Это очень тяжелая ноша, которую они достойно несут, рискуя своей жизнью и спасая наших солдат. И не только наших, кстати, потому что это долг любого врача - бороться за человеческие жизни", – подчеркнул Готье.

https://ria.ru/20240722/pomosch-1961257303.html

ростов-на-дону

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, сергей готье