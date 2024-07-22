https://ria.ru/20240722/plan-1961046448.html

Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну

Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну - РИА Новости, 22.07.2024

Трампу придумали мирный план — он больше похож на войну

Если кто-то действительно надеялся, что Дональд Трамп нас любит и готов, словно голубь мира, принести нам в клюве оливковую ветвь, то вчера их ждало... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T08:00

2024-07-22T08:00

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Если кто-то действительно надеялся, что Дональд Трамп нас любит и готов, словно голубь мира, принести нам в клюве оливковую ветвь, то вчера их ждало разочарование. Лепший друг американского президента — экс-премьер Британии Борис Джонсон опубликовал свой "мирный план для Трампа". Он больше похож на объявление войны.План состоит из двух этапов. На первом этапе Вашингтону предлагается снять все ограничения на дальние удары украинцев по российскому тылу. Подразумевается, что и Британия должна сделать то же самое.Дальность полета американских ATACMS составляет до 300 километров, британских Storm Shadow — до 560 километров. Наивно надеяться, что украинцы будут как-то там тщательно выбирать военные цели. Логичнее предположить, что они с садистским воодушевлением кинутся лупить по мирным городам. В зоне досягаемости этих ракет окажутся и Крым, и весь юг России, да, в принципе, и до Москвы можно дотянуться, если очень захотеть.Победить Россию на фронте невозможно: каждый день наши войска освобождают новые населенные пункты, продвигаясь все дальше на запад. Однако Джонсону пришло в голову добиться победы по-другому — путем терроризма. Удары по мирным жителям должны деморализовать руководство России до такой степени, что оно будет вынуждено отвести войска "по крайней мере" на границу февраля 2022 года.Повисает в воздухе вопрос, что будет в таком случае с Новороссией. Из опыта известно, что если отвести оттуда ВС России, то туда явятся вэсэушники и тупо всех убьют. Не говоря уже о том, что эти земли по Конституции являются неотъемлемой частью России. Этот вопрос Джонсон игнорирует. Зато отмечает, что Москва должна будет признать за "оставшейся частью Украины" право вступать в ЕС, НАТО и вообще куда угодно.Значит, отводим войска, уступаем, соглашаемся, признаем. Ну а что же взамен? Возможна — это только возможность, это не обязательство — "специальная защита для русскоговорящих" на Украине. А также — вы только зацените эту наглость! — "перспектива улучшения отношений России и Путина (с Западом) и возвращения к тем временам, когда Россия была уважаемым партнером "Большой восьмерки" и даже НАТО".Ну да, конечно, "уважаемым партнером". Откровенно говоря, просто зла не хватает, когда это читаешь.Мы отлично помним, что именно Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, примчавшись в Киев и требуя от Зеленского "повоевать". Проигравший все и вся политик, которого ненавидят даже в собственной стране, прекрасно, конечно, устроился на своем острове, давая кандидату в президенты США такие советы, которые при исполнении способны уничтожить США до основания.Но ведь это же очень выгодно для Вашингтона, уговаривает Джонсон Трампа. По окончании конфликта на Украине натренированная украинская армия вполне сможет заместить американских солдат в Европе. Тогда американцы смогут перекинуть своих военных из Европы на другой театр военных действий — нетрудно догадаться, что он будет расположен на Тайване.Закавыка в том, что американских солдат в Европе на сегодня насчитывается около 70 тысяч. Численность ВСУ ровно в десять раз больше. Если этот разозленный и многократно преданный, до зубов вооруженный и на все готовый контингент зайдет в Европу, есть подозрение, что от Европы мало что останется. Он, конечно, позволит американцам оккупировать и разграбить Старый Свет до конца, но вот согласятся ли на это руководители стран Европы?Как-то не так, думается, им виделось окончание конфликта. Оказаться в полноценной оккупации американцев в исполнении украинцев — это, конечно, будет для них неожиданностью, да такой, что впору будет просить помощи и защиты у России.Но отдадим должное Джонсону — политик англо-турецко-еврейско-немецкого происхождения проявляет чисто британское умение натравливать всех на всех, оставаясь при этом в стороне и снимая сливки со всех конфликтов."Маленькой собачкой Трампа" называют Джонсона в Европе. Собаки обычно похожи на своих хозяев, на расстоянии этих вихрастых краснолицых пожилых мужиков действительно можно спутать. Вопрос в том, послушается ли Трамп свою собачку?На самом деле, на посту президента он проявлял осторожность, если не сказать трусость, которая не очень сочетается с его боевым имиджем. В 2017 году Трамп ввязался в противостояние с Ким Чен Ыном, грозил ему "огнем и яростью", посылал к берегам КНДР авианосцы, проводил учения совместно с Южной Кореей.Что ж, корейцы наплевали на санкции, которыми их осыпало "международное сообщество", и принялись пулять ракетами на восток, в сторону США — некоторые пролетали по 2,5 тысячи километров. Трамп не выдержал давления. Не прошло и года, как он встретился с Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре по высшему разряду — жал руку, говорил, "какая честь для него эта встреча", позировал на камеры, пообещал отменить учения с Южной Кореей и гарантировал КНДР безопасность.Потом он еще два раза приезжал на встречу с Ким Чен Ыном. Американская пресса пыталась выдать это за дипломатическую победу, но всему миру было видно, что это поражение, а американский президент осознанно пошел на это унижение, не желая подвергать свою страну опасности.Большой вопрос, сохранил ли Трамп эту ответственность. Действительно ли он хочет мира на Украине и безопасности для американцев? Похоже, мы не узнаем, пока не проверим.

https://ria.ru/20240721/ssha-1960901986.html

https://ria.ru/20240717/tramp-1960064947.html

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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аналитика, россия, европа, украина, ким чен ын, борис джонсон, нато, вооруженные силы украины, дональд трамп, евросоюз