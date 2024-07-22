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Житель Петербурга задержан за надругательство над могилой - РИА Новости, 22.07.2024
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14:26 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/peterburg-1961223754.html
Житель Петербурга задержан за надругательство над могилой
Житель Петербурга задержан за надругательство над могилой - РИА Новости, 22.07.2024
Житель Петербурга задержан за надругательство над могилой
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, в пьяном виде наклеил оскорбительные плакаты на одну из могил на Пороховском... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T14:26
2024-07-22T14:26
происшествия
россия
санкт-петербург
евгений пригожин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, в пьяном виде наклеил оскорбительные плакаты на одну из могил на Пороховском кладбище, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 17.43 мск охранник Пороховского кладбища сообщил в полицию о задержании им 36-летнего нетрезвого мужчины, который наклеил на могилу три плаката с оскорбительными надписями. "Прибывшие сотрудники полиции изъяли указанные плакаты и привлекли нарушителя к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Двадцать второго июля... в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", – говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, отмечают в ГУМВД. Полиция иных подробностей не приводит. По данным источника РИА Новости в оперативных службах, речь идет о могиле Евгения Пригожина. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. Основатель "Группы Вагнера" Пригожин погиб при падении частного самолета Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области.
https://ria.ru/20240701/arest-1956727103.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, евгений пригожин
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Евгений Пригожин
Житель Петербурга задержан за надругательство над могилой

Петербуржец задержан за надругательство над могилой, предположительно, Пригожина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, в пьяном виде наклеил оскорбительные плакаты на одну из могил на Пороховском кладбище, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 17.43 мск охранник Пороховского кладбища сообщил в полицию о задержании им 36-летнего нетрезвого мужчины, который наклеил на могилу три плаката с оскорбительными надписями.
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"Прибывшие сотрудники полиции изъяли указанные плакаты и привлекли нарушителя к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Двадцать второго июля... в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", – говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, отмечают в ГУМВД.
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Полиция иных подробностей не приводит. По данным источника РИА Новости в оперативных службах, речь идет о могиле Евгения Пригожина.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Основатель "Группы Вагнера" Пригожин погиб при падении частного самолета Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области.
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