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В Перми будут судить тренера спортшколы, по вине которого погиб ребенок - РИА Новости, 22.07.2024
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15:38 22.07.2024 (обновлено: 15:39 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/perm-1961246489.html
В Перми будут судить тренера спортшколы, по вине которого погиб ребенок
В Перми будут судить тренера спортшколы, по вине которого погиб ребенок - РИА Новости, 22.07.2024
В Перми будут судить тренера спортшколы, по вине которого погиб ребенок
Тренер спортивной школы в Перми предстанет перед судом после гибели воспитанника, который вместо тренировки оказался на стройке и погиб от удара кирпичом,... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:38
2024-07-22T15:39
происшествия
пермь
кировский район
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Тренер спортивной школы в Перми предстанет перед судом после гибели воспитанника, который вместо тренировки оказался на стройке и погиб от удара кирпичом, сообщает региональное СУ СКРФ. По данным ведомства, 10 апреля 2023 года в Кировском районе Перми во время кросса воспитанники спортшколы, оставшись без присмотра тренера, зашли на стройку жилого восьмиэтажного дома. Ребята стали скидывать с высоты кирпичи. Один из них упал на 12-летнего мальчика. От полученной черепно-мозговой травмы он скончался на месте. Тренеру спортивной секции по дзюдо было предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг. По версии следователей, мужчина отправил юных спортсменов на пробежку без сопровождения. При этом он нес прямую ответственность за охрану жизни и здоровья учеников во время занятий. &quot;Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу&quot;, - говорится в сообщении.Разбирательство начнется во вторник в суде Кировского района. По данным краевого суда, инцидент произошел во время тренировки в МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района". Мать погибшего подростка обратилась в суд с иском к родителям шестиклассника, бросившего на стройплощадке кирпич, чтобы получить компенсацию за смерть сына. Суд первой инстанции взыскал с ответчиков более 1,5 млн рублей, в том числе расходы на погребение. Однако судебная коллегия краевого суда пришла к выводу, что за безопасность детей отвечала спортшкола, поэтому она должна выплатить необходимую сумму родственникам погибшего ребенка.
https://ria.ru/20240529/izbienie-1949168135.html
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происшествия, пермь, кировский район
Происшествия, Пермь, Кировский район
В Перми будут судить тренера спортшколы, по вине которого погиб ребенок

СУ СК по Пермскому краю: тренера спортшколы будут судить за гибель ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 22 июл - РИА Новости. Тренер спортивной школы в Перми предстанет перед судом после гибели воспитанника, который вместо тренировки оказался на стройке и погиб от удара кирпичом, сообщает региональное СУ СКРФ.
По данным ведомства, 10 апреля 2023 года в Кировском районе Перми во время кросса воспитанники спортшколы, оставшись без присмотра тренера, зашли на стройку жилого восьмиэтажного дома. Ребята стали скидывать с высоты кирпичи. Один из них упал на 12-летнего мальчика. От полученной черепно-мозговой травмы он скончался на месте. Тренеру спортивной секции по дзюдо было предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг.
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По версии следователей, мужчина отправил юных спортсменов на пробежку без сопровождения. При этом он нес прямую ответственность за охрану жизни и здоровья учеников во время занятий.
«

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Разбирательство начнется во вторник в суде Кировского района.
По данным краевого суда, инцидент произошел во время тренировки в МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района". Мать погибшего подростка обратилась в суд с иском к родителям шестиклассника, бросившего на стройплощадке кирпич, чтобы получить компенсацию за смерть сына. Суд первой инстанции взыскал с ответчиков более 1,5 млн рублей, в том числе расходы на погребение. Однако судебная коллегия краевого суда пришла к выводу, что за безопасность детей отвечала спортшкола, поэтому она должна выплатить необходимую сумму родственникам погибшего ребенка.
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