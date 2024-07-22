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Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.07.2024
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17:24 22.07.2024 (обновлено: 20:28 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/orban-1961284351.html
Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто
Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.07.2024
Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто
На СМИД ЕС не прозвучало ни одного доказательства, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС и действовал от его... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:24
2024-07-22T20:28
венгрия
россия
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
визит орбана в россию
в мире
украина
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. На СМИД ЕС не прозвучало ни одного доказательства, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС и действовал от его имени, совершая визиты в РФ и Китай в рамках мирной инициативы по Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире телеканала М1. "Никто не мог процитировать ни одного высказывания венгерского премьер-министра, прозвучавшего во время его мирной миссии, которое указывало бы на то, что он действует от имени ЕС или представляет его", - заявил Сийярто.По его словам, не было доказательств того, что "имело место злоупотребление председательством в ЕС"При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрии на заседании пришлось столкнуться с "серией скоординированных, истерических, зачастую основанных на лжи, полностью игнорирующих реальность, издевательских нападок".Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
https://ria.ru/20240722/borrel-1961318781.html
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венгрия, россия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию, в мире, украина, евросовет, жозеп боррель, китай, нато
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Визит Орбана в Россию, В мире, Украина, Евросовет, Жозеп Боррель, Китай, НАТО
Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто

Сийярто: у ЕС нет доказательств, что Орбан злоупотреблял председательством

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. На СМИД ЕС не прозвучало ни одного доказательства, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС и действовал от его имени, совершая визиты в РФ и Китай в рамках мирной инициативы по Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
«
"Никто не мог процитировать ни одного высказывания венгерского премьер-министра, прозвучавшего во время его мирной миссии, которое указывало бы на то, что он действует от имени ЕС или представляет его", - заявил Сийярто.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
По его словам, не было доказательств того, что "имело место злоупотребление председательством в ЕС"
При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрии на заседании пришлось столкнуться с "серией скоординированных, истерических, зачастую основанных на лжи, полностью игнорирующих реальность, издевательских нападок".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Боррель потерял надежду, что Венгрия разблокирует деньги для Киева
Вчера, 19:53
 
ВенгрияРоссияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзВизит Орбана в РоссиюВ миреУкраинаЕвросоветЖозеп БоррельКитайНАТО
 
 
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