Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто
Сийярто: у ЕС нет доказательств, что Орбан злоупотреблял председательством
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. На СМИД ЕС не прозвучало ни одного доказательства, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС и действовал от его имени, совершая визиты в РФ и Китай в рамках мирной инициативы по Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
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"Никто не мог процитировать ни одного высказывания венгерского премьер-министра, прозвучавшего во время его мирной миссии, которое указывало бы на то, что он действует от имени ЕС или представляет его", - заявил Сийярто.
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По его словам, не было доказательств того, что "имело место злоупотребление председательством в ЕС"
При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрии на заседании пришлось столкнуться с "серией скоординированных, истерических, зачастую основанных на лжи, полностью игнорирующих реальность, издевательских нападок".
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.