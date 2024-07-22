https://ria.ru/20240722/orban-1961284351.html

Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто

Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.07.2024

Орбана обвинили в злоупотреблении председательством в ЕС, заявил Сийярто

На СМИД ЕС не прозвучало ни одного доказательства, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС и действовал от его... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:24

2024-07-22T17:24

2024-07-22T20:28

венгрия

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украина

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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. На СМИД ЕС не прозвучало ни одного доказательства, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы злоупотреблял председательством в ЕС и действовал от его имени, совершая визиты в РФ и Китай в рамках мирной инициативы по Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире телеканала М1. "Никто не мог процитировать ни одного высказывания венгерского премьер-министра, прозвучавшего во время его мирной миссии, которое указывало бы на то, что он действует от имени ЕС или представляет его", - заявил Сийярто.По его словам, не было доказательств того, что "имело место злоупотребление председательством в ЕС"При этом глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрии на заседании пришлось столкнуться с "серией скоординированных, истерических, зачастую основанных на лжи, полностью игнорирующих реальность, издевательских нападок".Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240722/borrel-1961318781.html

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