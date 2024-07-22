https://ria.ru/20240722/orban-1961182650.html

"Нанес ущерб": в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине

"Нанес ущерб": в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине - РИА Новости, 22.07.2024

"Нанес ущерб": в Германии раскрыли, как Орбан сорвал планы ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с президентом России Владимиром Путиным помешал планам Евросоюза продемонстрировать... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T12:27

2024-07-22T12:27

2024-07-22T12:27

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с президентом России Владимиром Путиным помешал планам Евросоюза продемонстрировать единогласную поддержку Украины в Европе, пишет немецкое издание Tagesschau."С точки зрения Еврокомиссии, Орбан нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины", — отметили в публикации.Желание Орбана начать переговоры столкнулось со шквалом критики в ЕС, подчеркнули в публикации. Существуют опасения, что страны, не являющиеся членами Евросоюза, могут воспринять мирные инициативы Орбана как официальную позицию ЕС, говорится в материале. В статье напомнили, что, по мнению премьер-министра Венгрии, для урегулирования конфликта на Украине переговоры должны начаться как можно скорее.Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. После этого он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

https://ria.ru/20240722/zelenskiy-1961145337.html

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