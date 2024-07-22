https://ria.ru/20240722/monety-1961285533.html

Путин подписал закон о продаже нумизматических монет

Путин подписал закон о продаже нумизматических монет - РИА Новости, 22.07.2024

Путин подписал закон о продаже нумизматических монет

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:30

2024-07-22T17:30

2024-07-22T17:30

экономика

россия

владимир путин

гознак

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Он включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам в сувенирной упаковке Гознака по ценам, отличным от номинальной стоимости и определяемым ЦБ. Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация будет способствовать расширению круга лиц, которые могут приобрести нумизматические наборы и памятные монеты. Ведь возможность приобрести их в банках будет как у профессиональных коллекционеров, так и у других граждан, например, у туристов.

https://ria.ru/20240520/zoloto-1947082285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, гознак, центральный банк рф (цб рф)