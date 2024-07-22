Путин подписал закон о продаже нумизматических монет
Путин подписал закон о продаже нумизматических монет по рыночным ценам
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Он включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам в сувенирной упаковке Гознака по ценам, отличным от номинальной стоимости и определяемым ЦБ.
Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".
Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация будет способствовать расширению круга лиц, которые могут приобрести нумизматические наборы и памятные монеты. Ведь возможность приобрести их в банках будет как у профессиональных коллекционеров, так и у других граждан, например, у туристов.