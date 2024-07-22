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Путин подписал закон о продаже нумизматических монет - РИА Новости, 22.07.2024
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17:30 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/monety-1961285533.html
Путин подписал закон о продаже нумизматических монет
Путин подписал закон о продаже нумизматических монет - РИА Новости, 22.07.2024
Путин подписал закон о продаже нумизматических монет
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T17:30
2024-07-22T17:30
экономика
россия
владимир путин
гознак
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Он включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам в сувенирной упаковке Гознака по ценам, отличным от номинальной стоимости и определяемым ЦБ. Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости. Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности". Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация будет способствовать расширению круга лиц, которые могут приобрести нумизматические наборы и памятные монеты. Ведь возможность приобрести их в банках будет как у профессиональных коллекционеров, так и у других граждан, например, у туристов.
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экономика, россия, владимир путин, гознак, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Гознак, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин подписал закон о продаже нумизматических монет

Путин подписал закон о продаже нумизматических монет по рыночным ценам

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Закон расширяет перечень сделок и операций, которые вправе совершать кредитные организации. Он включает в этот перечень операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами Банка России из недрагоценных металлов, которые являются законным средством платежа на территории РФ и передаются банкам в сувенирной упаковке Гознака по ценам, отличным от номинальной стоимости и определяемым ЦБ.
Это позволит кредитным организациям продавать такие монеты по рыночной стоимости. Сейчас подобным образом они могут продавать памятные монеты из драгоценных металлов, а из недрагоценных - лишь по номинальной стоимости.
Соответствующие изменения вносятся в закон "О банках и банковской деятельности".
Новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Его реализация будет способствовать расширению круга лиц, которые могут приобрести нумизматические наборы и памятные монеты. Ведь возможность приобрести их в банках будет как у профессиональных коллекционеров, так и у других граждан, например, у туристов.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинГознакЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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