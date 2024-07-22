Директора молдавского ансамбля уволили из-за выступления коллектива на ПМЭФ
Канал 5: директора ансамбля "Жок" уволили из-за выступления артистов на ПМЭФ
© РИА НовостиСтенд "Молдавский двор" на ПМЭФ
© РИА Новости
Стенд "Молдавский двор" на ПМЭФ. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 июл – РИА Новости. Директора национального академического ансамбля народного танца "Жок" Алену Стрымбяну сняли с должности из-за участия нескольких артистов коллектива на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает молдавское телевидение Канал 5.
Министерство культуры Молдавии 14 июня приняло решение, что Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной стало выступление четырех танцоров на ПМЭФ. Коллектив ансамбля подал петицию в поддержку своего руководителя.
"Уволена директор ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну. Информацию подтвердила Пятому каналу она сама. На вопросы, по какой причине принято такое решение и что она об этом думает, Стрымбяну отвечать отказалась. Министр культуры Серджиу Продан пока не представил реакцию по этому поводу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Во время открытия артисты ансамбля "Жок" в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили молдавский танец. Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на форуме в Петербурге.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.