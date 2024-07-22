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Мишустин посетил завод по производству рыбьего жира в Магадане - РИА Новости, 22.07.2024
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05:37 22.07.2024 (обновлено: 07:48 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/mishustin-1961119394.html
Мишустин посетил завод по производству рыбьего жира в Магадане
Мишустин посетил завод по производству рыбьего жира в Магадане - РИА Новости, 22.07.2024
Мишустин посетил завод по производству рыбьего жира в Магадане
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил в понедельник в Магадане небольшое современное предприятие - завод по производству очищенного рыбьего жира... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:37
2024-07-22T07:48
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МАГАДАН, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил в понедельник в Магадане небольшое современное предприятие - завод по производству очищенного рыбьего жира "Омега-Си", назвал его примером частной инициативы, которую охотно поддержит государство. "Это пример того, как государственно-частное партнерство работает не на словах, а на деле. Вот что получается, когда впереди идет инвестор, а не просто госинвестиции или различные льготы", - заметил премьер, осмотрев завод. Мишустин рассказал, что уже ознакомился с продукцией компании "Омега-Си", которую ему передавал губернатор, и в московской лаборатории ее тоже проверили. Выслушав рассказ о пользе для организма Омега-3, которую производит эта компания, глава правительства признался, что для него "это еще и воспоминания из детства, когда малышам с ложки в детских садах давали рыбий жир". Мишустин поблагодарил региональных инвесторов и региональные власти за перспективный проект, важный в том числе для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Завод открылся в феврале прошлого года, общий объем сбыта его продукции как на российском рынке, так и на международном составит 2200 тонн в год. Предприятие выпускает пищевой рыбий жир с концентрацией Омега-3 более 30%, реэтерифицированные триглицериды (rTG) с концентрацией более 60%, ветеринарный рыбий жир для аквакультуры и кормов для кошек и собак. Запуск завода обеспечил создание 30 новых рабочих мест. Перед тем как покинуть предприятие, глава правительства ознакомился также с проектом строительства Морского туристического центра в бухте Нагаева. Завод "Омега-Си" находится на береговой линии, где расположится туристический центр - часть морского фасада Магадана. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что при реализации проекта используется удачная схема финансирования, позволяющая направлять на его реализацию две трети бюджетных кредитов, которые брал регион. Со своей стороны, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заверил премьер-министра, что модель финансирования морского туристического центра будет окончательно доработана, и "этот флагманский проект откроет Магадан всему миру".
https://ria.ru/20240721/mishustin-1961015322.html
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магадан, россия, магаданская область, михаил мишустин, сергей носов, алексей чекунков, политика
Магадан, Россия, Магаданская область, Михаил Мишустин, Сергей Носов, Алексей Чекунков, Политика
Мишустин посетил завод по производству рыбьего жира в Магадане

Мишустин посетил в Магадане завод по производству рыбьего жира "Омега-Си"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МАГАДАН, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил в понедельник в Магадане небольшое современное предприятие - завод по производству очищенного рыбьего жира "Омега-Си", назвал его примером частной инициативы, которую охотно поддержит государство.
"Это пример того, как государственно-частное партнерство работает не на словах, а на деле. Вот что получается, когда впереди идет инвестор, а не просто госинвестиции или различные льготы", - заметил премьер, осмотрев завод.
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Мишустин рассказал, что уже ознакомился с продукцией компании "Омега-Си", которую ему передавал губернатор, и в московской лаборатории ее тоже проверили.
Выслушав рассказ о пользе для организма Омега-3, которую производит эта компания, глава правительства признался, что для него "это еще и воспоминания из детства, когда малышам с ложки в детских садах давали рыбий жир".
Мишустин поблагодарил региональных инвесторов и региональные власти за перспективный проект, важный в том числе для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Завод открылся в феврале прошлого года, общий объем сбыта его продукции как на российском рынке, так и на международном составит 2200 тонн в год.
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Предприятие выпускает пищевой рыбий жир с концентрацией Омега-3 более 30%, реэтерифицированные триглицериды (rTG) с концентрацией более 60%, ветеринарный рыбий жир для аквакультуры и кормов для кошек и собак.
Запуск завода обеспечил создание 30 новых рабочих мест.
Перед тем как покинуть предприятие, глава правительства ознакомился также с проектом строительства Морского туристического центра в бухте Нагаева. Завод "Омега-Си" находится на береговой линии, где расположится туристический центр - часть морского фасада Магадана.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подчеркнул, что при реализации проекта используется удачная схема финансирования, позволяющая направлять на его реализацию две трети бюджетных кредитов, которые брал регион.
Со своей стороны, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заверил премьер-министра, что модель финансирования морского туристического центра будет окончательно доработана, и "этот флагманский проект откроет Магадан всему миру".
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