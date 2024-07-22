https://ria.ru/20240722/minprosvescheniya-1961200859.html
Кравцов рассказал о будущих изменениях воспитательной системы в лагерях
Кравцов рассказал о будущих изменениях воспитательной системы в лагерях - РИА Новости, 22.07.2024
Кравцов рассказал о будущих изменениях воспитательной системы в лагерях
Минпросвещения РФ готовит закон о единой системе организации воспитательной работы во всех детских лагерях и центрах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:18
2024-07-22T13:18
2024-07-22T13:18
общество
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АРТЕК (Крым), 22 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ готовит закон о единой системе организации воспитательной работы во всех детских лагерях и центрах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Второе заседание по подготовке и проведению празднования 100-летия "Артека" провел в Международном детском центре заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в заседании приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов, глава Крыма Сергей Аксенов, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, директор ФГБОУ "МДЦ "Артек" Константин Федоренко, члены правительства республики, представители подрядчиков. "Мы сегодня готовим закон о единой программе, единой системе организации воспитательной работы во всех детских лагерях и центрах с учетом опыта "Артека", "Орленка", "Океана" и "Смена", - сказал Кравцов в ходе заседания оргкомитета.Важным направлением, отметил он, является подготовка вожатых для детских лагерей и центров, все студенты педагогических вузов со второго курса должны проходить в них студенческую практику. Такая работа ведется уже второй год, сказал он.
https://ria.ru/20240627/uchebniki-1955875886.html
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общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, сергей аксенов (политик), артек
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Сергей Аксенов (политик), Артек
Кравцов рассказал о будущих изменениях воспитательной системы в лагерях
Минпросвещения готовит закон о единой воспитательной системе в детских лагерях