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Кравцов рассказал о будущих изменениях воспитательной системы в лагерях - РИА Новости, 22.07.2024
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13:18 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/minprosvescheniya-1961200859.html
Кравцов рассказал о будущих изменениях воспитательной системы в лагерях
Кравцов рассказал о будущих изменениях воспитательной системы в лагерях - РИА Новости, 22.07.2024
Кравцов рассказал о будущих изменениях воспитательной системы в лагерях
Минпросвещения РФ готовит закон о единой системе организации воспитательной работы во всех детских лагерях и центрах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T13:18
2024-07-22T13:18
общество
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дмитрий чернышенко
сергей аксенов (политик)
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АРТЕК (Крым), 22 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ готовит закон о единой системе организации воспитательной работы во всех детских лагерях и центрах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Второе заседание по подготовке и проведению празднования 100-летия "Артека" провел в Международном детском центре заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в заседании приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов, глава Крыма Сергей Аксенов, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, директор ФГБОУ "МДЦ "Артек" Константин Федоренко, члены правительства республики, представители подрядчиков. &quot;Мы сегодня готовим закон о единой программе, единой системе организации воспитательной работы во всех детских лагерях и центрах с учетом опыта &quot;Артека&quot;, &quot;Орленка&quot;, &quot;Океана&quot; и &quot;Смена&quot;, - сказал Кравцов в ходе заседания оргкомитета.Важным направлением, отметил он, является подготовка вожатых для детских лагерей и центров, все студенты педагогических вузов со второго курса должны проходить в них студенческую практику. Такая работа ведется уже второй год, сказал он.
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общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, сергей аксенов (политик), артек
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Сергей Аксенов (политик), Артек
Кравцов рассказал о будущих изменениях воспитательной системы в лагерях

Минпросвещения готовит закон о единой воспитательной системе в детских лагерях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Кравцов. Архивное фото
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АРТЕК (Крым), 22 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ готовит закон о единой системе организации воспитательной работы во всех детских лагерях и центрах, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
Второе заседание по подготовке и проведению празднования 100-летия "Артека" провел в Международном детском центре заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в заседании приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов, глава Крыма Сергей Аксенов, митрополит Крымский и Симферопольский Тихон, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, директор ФГБОУ "МДЦ "Артек" Константин Федоренко, члены правительства республики, представители подрядчиков.
«

"Мы сегодня готовим закон о единой программе, единой системе организации воспитательной работы во всех детских лагерях и центрах с учетом опыта "Артека", "Орленка", "Океана" и "Смена", - сказал Кравцов в ходе заседания оргкомитета.

Важным направлением, отметил он, является подготовка вожатых для детских лагерей и центров, все студенты педагогических вузов со второго курса должны проходить в них студенческую практику. Такая работа ведется уже второй год, сказал он.
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