https://ria.ru/20240722/migratsiya-1961237661.html

В Госдуме призвали ввести в России принцип "миграции по запросу"

В Госдуме призвали ввести в России принцип "миграции по запросу" - РИА Новости, 22.07.2024

В Госдуме призвали ввести в России принцип "миграции по запросу"

Необходимо формировать и регулировать принцип "миграции по запросу" в конкретные регионы, отрасли и предприятия России, куда трудовые мигранты смогли бы... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:21

2024-07-22T15:21

2024-07-22T15:21

госдума рф

ярослав нилов

россия

миграция

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимо формировать и регулировать принцип "миграции по запросу" в конкретные регионы, отрасли и предприятия России, куда трудовые мигранты смогли бы устраиваться для заработка, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Нам нужно формировать и жестко регулировать принцип "миграция по запросу" - конкретный регион, конкретная отрасль, конкретное предприятие, куда направлять требуемых специалистов", - сказал Нилов на круглом столе на тему "Как изменятся правила пребывания мигрантов в России". По его словам, многие нелегальные мигранты спокойно ходят по России, пока их не поймает полиция. Притом процедура депортации также затягивается, и мигранты сидят в СИЗО, где тратят деньги налогоплательщиков. Если в стране будет действовать принцип "миграции по запросу", то регионы и предприятия будут формировать список необходимых вакансий, куда смогут устроиться трудовые мигранты. "У нас сегодня проблем с высококвалифицированными специалистами и с теми, кто приезжает в визовом формате в Россию, нет. У нас запущен миграционный вопрос", - отметил Нилов. Нилов предлагает начинать с контроля при въезде мигрантов в РФ. Для регулирования он предлагает на пропускных пунктах ставить специальные приборы для снятия отпечатков пальцев. Так, считает председатель ГД по труду, получится точно идентифицировать иностранных специалистов и позволит избежать их возвращения после депортации при незначительных изменениях паспортных данных. Кроме того, еще одним решением для регулирования законного пребывания мигрантов в стране, Нилов считает необходимым проводить массовые рейды и проверки документов. Делать это необходимо в деликатной манере с уважением человеческого достоинства, заключил он.

https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, ярослав нилов, россия, миграция