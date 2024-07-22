https://ria.ru/20240722/migratsiya-1961237661.html
В Госдуме призвали ввести в России принцип "миграции по запросу"
В Госдуме призвали ввести в России принцип "миграции по запросу" - РИА Новости, 22.07.2024
В Госдуме призвали ввести в России принцип "миграции по запросу"
Необходимо формировать и регулировать принцип "миграции по запросу" в конкретные регионы, отрасли и предприятия России, куда трудовые мигранты смогли бы... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:21
2024-07-22T15:21
2024-07-22T15:21
госдума рф
ярослав нилов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимо формировать и регулировать принцип "миграции по запросу" в конкретные регионы, отрасли и предприятия России, куда трудовые мигранты смогли бы устраиваться для заработка, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Нам нужно формировать и жестко регулировать принцип "миграция по запросу" - конкретный регион, конкретная отрасль, конкретное предприятие, куда направлять требуемых специалистов", - сказал Нилов на круглом столе на тему "Как изменятся правила пребывания мигрантов в России". По его словам, многие нелегальные мигранты спокойно ходят по России, пока их не поймает полиция. Притом процедура депортации также затягивается, и мигранты сидят в СИЗО, где тратят деньги налогоплательщиков. Если в стране будет действовать принцип "миграции по запросу", то регионы и предприятия будут формировать список необходимых вакансий, куда смогут устроиться трудовые мигранты. "У нас сегодня проблем с высококвалифицированными специалистами и с теми, кто приезжает в визовом формате в Россию, нет. У нас запущен миграционный вопрос", - отметил Нилов. Нилов предлагает начинать с контроля при въезде мигрантов в РФ. Для регулирования он предлагает на пропускных пунктах ставить специальные приборы для снятия отпечатков пальцев. Так, считает председатель ГД по труду, получится точно идентифицировать иностранных специалистов и позволит избежать их возвращения после депортации при незначительных изменениях паспортных данных. Кроме того, еще одним решением для регулирования законного пребывания мигрантов в стране, Нилов считает необходимым проводить массовые рейды и проверки документов. Делать это необходимо в деликатной манере с уважением человеческого достоинства, заключил он.
https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, ярослав нилов, россия, миграция
Госдума РФ, Ярослав Нилов, Россия, Миграция
В Госдуме призвали ввести в России принцип "миграции по запросу"
Комитет ГД по труду призвал формировать в России принцип "миграции по запросу"
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Необходимо формировать и регулировать принцип "миграции по запросу" в конкретные регионы, отрасли и предприятия России, куда трудовые мигранты смогли бы устраиваться для заработка, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«
"Нам нужно формировать и жестко регулировать принцип "миграция по запросу" - конкретный регион, конкретная отрасль, конкретное предприятие, куда направлять требуемых специалистов", - сказал Нилов на круглом столе на тему "Как изменятся правила пребывания мигрантов в России".
По его словам, многие нелегальные мигранты спокойно ходят по России, пока их не поймает полиция. Притом процедура депортации также затягивается, и мигранты сидят в СИЗО, где тратят деньги налогоплательщиков. Если в стране будет действовать принцип "миграции по запросу", то регионы и предприятия будут формировать список необходимых вакансий, куда смогут устроиться трудовые мигранты.
«
"У нас сегодня проблем с высококвалифицированными специалистами и с теми, кто приезжает в визовом формате в Россию, нет. У нас запущен миграционный вопрос", - отметил Нилов.
Нилов предлагает начинать с контроля при въезде мигрантов в РФ. Для регулирования он предлагает на пропускных пунктах ставить специальные приборы для снятия отпечатков пальцев. Так, считает председатель ГД по труду, получится точно идентифицировать иностранных специалистов и позволит избежать их возвращения после депортации при незначительных изменениях паспортных данных.
Кроме того, еще одним решением для регулирования законного пребывания мигрантов в стране, Нилов считает необходимым проводить массовые рейды и проверки документов. Делать это необходимо в деликатной манере с уважением человеческого достоинства, заключил он.