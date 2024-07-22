https://ria.ru/20240722/kvest-1961251520.html

Квест-парк в Махачкале проверят на соблюдение норм безопасности

Квест-парк в Махачкале проверят на соблюдение норм безопасности - РИА Новости, 22.07.2024

Квест-парк в Махачкале проверят на соблюдение норм безопасности

Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил проверить квест-парк, в результате пожара в котором погибли две девушки, на соблюдение требований безопасности и наличие... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T15:53

2024-07-22T15:53

2024-07-22T15:55

происшествия

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

юсуп умавов

пожар в квест-парке в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил проверить квест-парк, в результате пожара в котором погибли две девушки, на соблюдение требований безопасности и наличие правоустанавливающих документов, сообщила пресс-служба администрации города. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. "Юсуп Умавов поручил заместителю Тимуру Галбацову проверить здание, где располагался квест-парк, по линии управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных и земельных отношений на предмет наличия правоустанавливающих документов. Исполняющему обязанности (руководителя) управления ГО и ЧС Абдуле Шапиеву поручил проверить, соблюдались ли требования безопасности", - говорится в сообщении. Также градоначальник рекомендовал выяснить, на каком основании велась предпринимательская деятельность. По словам Шапиева, причину пожара установят оперативно-следственная группа и служба дознания главного управления МЧС России по республике.

https://ria.ru/20240722/kvest-1961248458.html

https://ria.ru/20240722/pogibshaya-1961234912.html

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юсуп умавов, пожар в квест-парке в махачкале