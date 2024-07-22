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Квест-парк в Махачкале проверят на соблюдение норм безопасности - РИА Новости, 22.07.2024
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15:53 22.07.2024 (обновлено: 15:55 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/kvest-1961251520.html
Квест-парк в Махачкале проверят на соблюдение норм безопасности
Квест-парк в Махачкале проверят на соблюдение норм безопасности - РИА Новости, 22.07.2024
Квест-парк в Махачкале проверят на соблюдение норм безопасности
Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил проверить квест-парк, в результате пожара в котором погибли две девушки, на соблюдение требований безопасности и наличие... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T15:53
2024-07-22T15:55
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юсуп умавов
пожар в квест-парке в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил проверить квест-парк, в результате пожара в котором погибли две девушки, на соблюдение требований безопасности и наличие правоустанавливающих документов, сообщила пресс-служба администрации города. В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии. "Юсуп Умавов поручил заместителю Тимуру Галбацову проверить здание, где располагался квест-парк, по линии управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных и земельных отношений на предмет наличия правоустанавливающих документов. Исполняющему обязанности (руководителя) управления ГО и ЧС Абдуле Шапиеву поручил проверить, соблюдались ли требования безопасности", - говорится в сообщении. Также градоначальник рекомендовал выяснить, на каком основании велась предпринимательская деятельность. По словам Шапиева, причину пожара установят оперативно-следственная группа и служба дознания главного управления МЧС России по республике.
https://ria.ru/20240722/kvest-1961248458.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юсуп умавов, пожар в квест-парке в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Юсуп Умавов, Пожар в квест-парке в Махачкале
Квест-парк в Махачкале проверят на соблюдение норм безопасности

Власти Махачкалы проверят квест-парк, в котором из-за пожара погибли девушки

© СК РоссииСотрудник СК России на месте пожара в квест-комнате в Махачкале
Сотрудник СК России на месте пожара в квест-комнате в Махачкале - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© СК России
Сотрудник СК России на месте пожара в квест-комнате в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Глава Махачкалы Юсуп Умавов поручил проверить квест-парк, в результате пожара в котором погибли две девушки, на соблюдение требований безопасности и наличие правоустанавливающих документов, сообщила пресс-служба администрации города.
В понедельник управление СК РФ по Дагестану сообщило, что около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.
Допрос аниматора квеста, во время которого погибли две девушки - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В Махачкале задержали аниматора квест-парка, где погибли две девушки
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"Юсуп Умавов поручил заместителю Тимуру Галбацову проверить здание, где располагался квест-парк, по линии управления архитектуры и градостроительства, управления имущественных и земельных отношений на предмет наличия правоустанавливающих документов. Исполняющему обязанности (руководителя) управления ГО и ЧС Абдуле Шапиеву поручил проверить, соблюдались ли требования безопасности", - говорится в сообщении.
Также градоначальник рекомендовал выяснить, на каком основании велась предпринимательская деятельность.
По словам Шапиева, причину пожара установят оперативно-следственная группа и служба дознания главного управления МЧС России по республике.
Вход в квест-комнату в Махачкале, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Источник: одна из погибших при пожаре на квесте пыталась спасти подругу
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ПроисшествияМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Юсуп УмавовПожар в квест-парке в Махачкале
 
 
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