https://ria.ru/20240722/ivleeva-1961293106.html

Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей

Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей - РИА Новости, 22.07.2024

Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей

Блогер Анастасия Ивлеева выплатила больше 11 миллионов рублей задолженности по налогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП. РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:57

2024-07-22T17:57

2024-07-22T18:37

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева выплатила больше 11 миллионов рублей задолженности по налогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГМУ ФССП."Сотрудник ведомства вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении установленного имущества: нескольких земельных участков, квартиры и транспортного средства марки Lamborghini. А также наложил арест на денежные средства, находящиеся на счетах должницы. В результате принятых мер блогер оплатила всю сумму долга", — сказали в ведомстве.Исполнительное производство против Ивлеевой возбудили 27 июня. Приставы взыскивали с нее налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных), на сумму 11 352 875 рублей.Как сообщалось, счета блогера в Альфа-банке, Райффайзенбанке и Т-Банке заморозили еще 4 июня.В декабре 2023 года глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой.

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федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, анастасия ивлеева, lamborghini, ленинградская область