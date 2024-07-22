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Харрис попытается обвинить Трампа в связи с Россией, считает эксперт

Харрис попытается обвинить Трампа в связи с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2024

Харрис попытается обвинить Трампа в связи с Россией, считает эксперт

Камала Харрис будет пытаться утопить Трампа в судебных разбирательствах и обвинять в российском вмешательстве в случае ее выдвижения в кандидаты на пост... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T17:21

2024-07-22T17:21

2024-07-22T17:22

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Камала Харрис будет пытаться утопить Трампа в судебных разбирательствах и обвинять в российском вмешательстве в случае ее выдвижения в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, в то время как Трамп не будет менять свою успешную стратегию, рассказал РИА Новости Константин Блохин, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист, лектор российского общества "Знание". По мнению эксперта, стратегия демократов будет в том, чтобы выставить Трампа кремлевским агентом, который может стать президентом из-за российского вмешательства. Они могут пытаться возобновить против него судебные дела, чтобы Трамп был истощен и концентрировался не на предвыборной кампании, а на избавлении от судебных дел. "Поэтому ее задача такая: утопить Трампа в болоте судебных разбирательств и одновременно с этим смазывать все соусом российского вмешательства", - сделал вывод Блохин. Эксперт также добавил, что отставка действующего главы государства Джо Байдена - это ответ на высокий рейтинг Трампа. По словам политолога, этой отставки могло не быть, если бы рейтинги Трампа были невысокие, его уже считают будущим президентом США. "Трамп не будет менять стратегию. Его стратегия и так успешна и эффективна, и лишь показывает, что он на правильном пути... Он сейчас превратился в национального лидера, он превращается в него на наших глазах. Он и так стал сакральной жертвой, он стал мучеником политической системы США", - заявил он. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240722/kreml-1961193303.html

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