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Глава МИД Финляндии призвала Венгрию задуматься о членстве в ЕС - РИА Новости, 22.07.2024
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23:58 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/glava-1961347199.html
Глава МИД Финляндии призвала Венгрию задуматься о членстве в ЕС
Глава МИД Финляндии призвала Венгрию задуматься о членстве в ЕС - РИА Новости, 22.07.2024
Глава МИД Финляндии призвала Венгрию задуматься о членстве в ЕС
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в Евросоюзе с учетом разницы "ценностей". РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T23:58
2024-07-22T23:58
в мире
венгрия
москва
китай
виктор орбан
жозеп боррель
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в Евросоюзе с учетом разницы "ценностей". "Но в какой-то момент, возможно, стоит задаться вопросом, является ли Европейский союз подходящей группой (для Венгрии - ред.), если идеи так фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - приводит ее слова газета Helsingin Sanomat. На повторный вопрос журналиста Валтонен ответила, что не посылает сигнал Венгрии "пересмотреть" свое членство в ЕС, пишет газета. По словам главы МИД, Венгрии не стоило с позиции председателя в Совете ЕС посещать Москву и Пекин. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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в мире, венгрия, москва, китай, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, нато, евросовет
В мире, Венгрия, Москва, Китай, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Евросовет
Глава МИД Финляндии призвала Венгрию задуматься о членстве в ЕС

Глава МИД Финляндии Валтонен: Венгрии стоит задуматься о своем членстве в ЕС

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в Евросоюзе с учетом разницы "ценностей".
«
"Но в какой-то момент, возможно, стоит задаться вопросом, является ли Европейский союз подходящей группой (для Венгрии - ред.), если идеи так фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - приводит ее слова газета Helsingin Sanomat.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Страны ЕС решили наказать Орбана за встречу с Путиным, пишут СМИ
11 июля, 10:14
На повторный вопрос журналиста Валтонен ответила, что не посылает сигнал Венгрии "пересмотреть" свое членство в ЕС, пишет газета.
По словам главы МИД, Венгрии не стоило с позиции председателя в Совете ЕС посещать Москву и Пекин.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии со стороны стран Прибалтики
18 июля, 07:21
 
В миреВенгрияМоскваКитайВиктор ОрбанЖозеп БоррельВладимир ПутинЕвросоюзНАТОЕвросовет
 
 
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