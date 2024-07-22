https://ria.ru/20240722/glava-1961347199.html

Глава МИД Финляндии призвала Венгрию задуматься о членстве в ЕС

Глава МИД Финляндии призвала Венгрию задуматься о членстве в ЕС - РИА Новости, 22.07.2024

Глава МИД Финляндии призвала Венгрию задуматься о членстве в ЕС

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в Евросоюзе с учетом разницы "ценностей". РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T23:58

2024-07-22T23:58

2024-07-22T23:58

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москва

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жозеп боррель

владимир путин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что Венгрии стоит задуматься, подходит ли ей членство в Евросоюзе с учетом разницы "ценностей". "Но в какой-то момент, возможно, стоит задаться вопросом, является ли Европейский союз подходящей группой (для Венгрии - ред.), если идеи так фундаментально отличаются от наших общих ценностей", - приводит ее слова газета Helsingin Sanomat. На повторный вопрос журналиста Валтонен ответила, что не посылает сигнал Венгрии "пересмотреть" свое членство в ЕС, пишет газета. По словам главы МИД, Венгрии не стоило с позиции председателя в Совете ЕС посещать Москву и Пекин. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Позже он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Орбан опубликовал отчет из 10 пунктов главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240711/evrosojuz-1958903988.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

https://ria.ru/20240718/siyyarto-1960395127.html

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