В ФРГ не стали комментировать обнаружение ФСБ канала доставки взрывчатки
Минюст ФРГ не стал комментировать обнаружение ФСБ канала доставки взрывчатки
© ЦОС ФСБ РоссииФСБ пресекла канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов. Кадр видео
© ЦОС ФСБ России
ФСБ пресекла канал поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, предназначенных для совершения терактов. Кадр видео
БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Министерство юстиции Германии под предлогом "конфиденциальности" не стало комментировать обнаружение ФСБ канала доставки из ФРГ в РФ взрывчатки и детонаторов, так ведомство ответило на запрос РИА Новости.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, спрятанных в автозапчастях и предназначенных для совершения терактов. Лица, готовящие теракт, установлены и задержаны, по данным ФСБ, деятельность курировал замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск.
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"Федеральное министерство юстиции не комментирует детали полученных запросов о правовой помощи, а также детали ведущихся следственных действий или международного сотрудничества органов безопасности.", - сообщило ведомство на вопрос о том, был ли получен запрос со стороны российских властей о данном деле.
В министерстве пояснили также, что принятая в международной практике в таких случаях конфиденциальность является необходимым условием для "будущего эффективного сотрудничества", особенно в вопросах уголовно-правовой помощи.