https://ria.ru/20240722/frg-1961308974.html

В ФРГ не стали комментировать обнаружение ФСБ канала доставки взрывчатки

В ФРГ не стали комментировать обнаружение ФСБ канала доставки взрывчатки - РИА Новости, 22.07.2024

В ФРГ не стали комментировать обнаружение ФСБ канала доставки взрывчатки

Министерство юстиции Германии под предлогом "конфиденциальности" не стало комментировать обнаружение ФСБ канала доставки из ФРГ в РФ взрывчатки и детонаторов,... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T18:54

2024-07-22T18:54

2024-07-22T18:54

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БЕРЛИН, 22 июл - РИА Новости. Министерство юстиции Германии под предлогом "конфиденциальности" не стало комментировать обнаружение ФСБ канала доставки из ФРГ в РФ взрывчатки и детонаторов, так ведомство ответило на запрос РИА Новости. Ранее ФСБ сообщила о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, спрятанных в автозапчастях и предназначенных для совершения терактов. Лица, готовящие теракт, установлены и задержаны, по данным ФСБ, деятельность курировал замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец, который объявлен в России в розыск. "Федеральное министерство юстиции не комментирует детали полученных запросов о правовой помощи, а также детали ведущихся следственных действий или международного сотрудничества органов безопасности.", - сообщило ведомство на вопрос о том, был ли получен запрос со стороны российских властей о данном деле. В министерстве пояснили также, что принятая в международной практике в таких случаях конфиденциальность является необходимым условием для "будущего эффективного сотрудничества", особенно в вопросах уголовно-правовой помощи.

https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html

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россия, санкт-петербург, германия, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире