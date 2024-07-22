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Названы города, где российские туристы бронируют хостелы чаще всего - РИА Новости, 22.07.2024
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Туризм
 
05:19 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/eksperty-1960747073.html
Названы города, где российские туристы бронируют хостелы чаще всего
Названы города, где российские туристы бронируют хостелы чаще всего - РИА Новости, 22.07.2024
Названы города, где российские туристы бронируют хостелы чаще всего
Эксперты рассказали, в каких городах россияне бронируют хостелы чаще всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T05:19
2024-07-22T05:19
туризм
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких городах россияне бронируют хостелы чаще всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали отельные бронирования пользователей в популярных российских и зарубежных городах и выяснили, что в основном путешественники останавливаются в хостелах на один день – 59 процентов заказов оформлены на такой срок. Часто – это те, кто приезжает в город на сутки и планирует дальнейший перелет.Наиболее популярен такой вид размещения в Москве: 36 процентов заказов приходятся на столицу, где сутки проживания стоят в среднем 900 рублей.Санкт-Петербург – на втором месте. Там доля столь бюджетных размещений – 17 процентов. В Северной столице ночь обходится в 1,1 тысячи рублей.Замыкает тройку лидеров Казань. Там хостелы выбирают пять процентов гостей и платят в среднем за них 1,7 тысячи рублей в день.Такой тип размещения также востребован в Калининграде (средняя стоимость ночи 1,2 тысячи рублей), Иркутске (950 рублей) и Красноярске (1,1 тысячи рублей).За рубежом 39 процентов российских туристов бронируют хостелы на ночь, еще треть живут там до недели. Чаще всего наиболее бюджетное жилье выбирают в Минске (средняя стоимость ночи 2,5 тысячи рублей), Сеуле (1,8 тысячи рублей) и Стамбуле (2,3 тысячи рублей).
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новости - туризм, москва, санкт-петербург, казань, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Казань, отдых в России
Названы города, где российские туристы бронируют хостелы чаще всего

Эксперты: туристы чаще всего останавливаются в хостелах в Москве и Минске

© Фото : Ready to Flight! NaritaХостел Ready to Flight! Narita
Хостел Ready to Flight! Narita - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© Фото : Ready to Flight! Narita
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, в каких городах россияне бронируют хостелы чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали отельные бронирования пользователей в популярных российских и зарубежных городах и выяснили, что в основном путешественники останавливаются в хостелах на один день – 59 процентов заказов оформлены на такой срок. Часто – это те, кто приезжает в город на сутки и планирует дальнейший перелет.
Наиболее популярен такой вид размещения в Москве: 36 процентов заказов приходятся на столицу, где сутки проживания стоят в среднем 900 рублей.
Санкт-Петербург – на втором месте. Там доля столь бюджетных размещений – 17 процентов. В Северной столице ночь обходится в 1,1 тысячи рублей.
Замыкает тройку лидеров Казань. Там хостелы выбирают пять процентов гостей и платят в среднем за них 1,7 тысячи рублей в день.
Такой тип размещения также востребован в Калининграде (средняя стоимость ночи 1,2 тысячи рублей), Иркутске (950 рублей) и Красноярске (1,1 тысячи рублей).
За рубежом 39 процентов российских туристов бронируют хостелы на ночь, еще треть живут там до недели. Чаще всего наиболее бюджетное жилье выбирают в Минске (средняя стоимость ночи 2,5 тысячи рублей), Сеуле (1,8 тысячи рублей) и Стамбуле (2,3 тысячи рублей).
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