https://ria.ru/20240722/ekspert-1961155597.html

Эксперт заявил о кризисе в политической избирательной системе США

Эксперт заявил о кризисе в политической избирательной системе США - РИА Новости, 22.07.2024

Эксперт заявил о кризисе в политической избирательной системе США

Отказ нынешнего президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах нетипичен для американской политической структуры, избирательная система США... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T10:44

2024-07-22T10:44

2024-07-22T11:51

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линдон джонсон

российская академия наук

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отказ нынешнего президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах нетипичен для американской политической структуры, избирательная система США находится в кризисе, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. "На логику развития политической ситуации относительно выборов можно посмотреть с двух сторон. Первая - с точки зрения устоявшейся за последние десятилетия традиции проведения президентских избирательных кампаний. Вторая - логика работы политической системы, которая заложена в конституцию, законы. Если посмотреть на традицию, то сейчас мы можем видеть ее определенный кризис", - сказал Давыдов. Эксперт отметил, этот кризис заключается в отказе Байдена участвовать в президентских выборах. Он добавил, что последний раз такое было в 1968 году при Линдоне Джонсоне (36-й президент США). По мнению Давыдова, работа американских медиа вряд ли стала решающим фактором отказа от участия в президентской гонке. "Медиа являются важным и очень влиятельным фактором, но не решающим. Поэтому говорить о том, что это могло повести всю кампанию не в то русло, не совсем корректно", - указал эксперт. Отвечая на вопрос агентства, попытаются ли другие демократы "бросить вызов" вице-президенту Камале Харрис в выдвижении на президентский пост, он отметил, что сейчас затруднительно что-то прогнозировать, так как ситуация находится в динамике. "Харрис является вторым человеком в партии и была избрана вместе с Байденом. Несмотря на то, что Харрис имеет противоречивую и неоднозначную репутацию в американском истеблишменте и обществе, она не очень ярко проявилась за годы вице-президентства. Если идти против нее, то это идти против собственного выбора, который они сделали четыре года назад", - подчеркнул Давыдов. Эксперт указал, что Байден не обладает теми способностями, которыми обладал в предыдущие избирательные циклы, и изначально ему следовало иначе выстраивать избирательную кампанию. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.

https://ria.ru/20240210/bayden-1926595222.html

https://ria.ru/20240707/grem-1958104860.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, линдон джонсон, российская академия наук, выборы президента сша — 2024