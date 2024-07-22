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Эксперт заявил о кризисе в политической избирательной системе США - РИА Новости, 22.07.2024
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10:44 22.07.2024 (обновлено: 11:51 22.07.2024)
https://ria.ru/20240722/ekspert-1961155597.html
Эксперт заявил о кризисе в политической избирательной системе США
Эксперт заявил о кризисе в политической избирательной системе США - РИА Новости, 22.07.2024
Эксперт заявил о кризисе в политической избирательной системе США
Отказ нынешнего президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах нетипичен для американской политической структуры, избирательная система США... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T10:44
2024-07-22T11:51
в мире
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джо байден
камала харрис
линдон джонсон
российская академия наук
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отказ нынешнего президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах нетипичен для американской политической структуры, избирательная система США находится в кризисе, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов. "На логику развития политической ситуации относительно выборов можно посмотреть с двух сторон. Первая - с точки зрения устоявшейся за последние десятилетия традиции проведения президентских избирательных кампаний. Вторая - логика работы политической системы, которая заложена в конституцию, законы. Если посмотреть на традицию, то сейчас мы можем видеть ее определенный кризис", - сказал Давыдов. Эксперт отметил, этот кризис заключается в отказе Байдена участвовать в президентских выборах. Он добавил, что последний раз такое было в 1968 году при Линдоне Джонсоне (36-й президент США). По мнению Давыдова, работа американских медиа вряд ли стала решающим фактором отказа от участия в президентской гонке. "Медиа являются важным и очень влиятельным фактором, но не решающим. Поэтому говорить о том, что это могло повести всю кампанию не в то русло, не совсем корректно", - указал эксперт. Отвечая на вопрос агентства, попытаются ли другие демократы "бросить вызов" вице-президенту Камале Харрис в выдвижении на президентский пост, он отметил, что сейчас затруднительно что-то прогнозировать, так как ситуация находится в динамике. "Харрис является вторым человеком в партии и была избрана вместе с Байденом. Несмотря на то, что Харрис имеет противоречивую и неоднозначную репутацию в американском истеблишменте и обществе, она не очень ярко проявилась за годы вице-президентства. Если идти против нее, то это идти против собственного выбора, который они сделали четыре года назад", - подчеркнул Давыдов. Эксперт указал, что Байден не обладает теми способностями, которыми обладал в предыдущие избирательные циклы, и изначально ему следовало иначе выстраивать избирательную кампанию. Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Выборы президента США пройдут в ноябре.
https://ria.ru/20240210/bayden-1926595222.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, линдон джонсон, российская академия наук, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Линдон Джонсон, Российская академия наук, Выборы президента США — 2024
Эксперт заявил о кризисе в политической избирательной системе США

Эксперт Давыдов: отказ Байдена от участия в президентских выборах нетипичен

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отказ нынешнего президента США Джо Байдена от участия в президентских выборах нетипичен для американской политической структуры, избирательная система США находится в кризисе, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Давыдов.
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"На логику развития политической ситуации относительно выборов можно посмотреть с двух сторон. Первая - с точки зрения устоявшейся за последние десятилетия традиции проведения президентских избирательных кампаний. Вторая - логика работы политической системы, которая заложена в конституцию, законы. Если посмотреть на традицию, то сейчас мы можем видеть ее определенный кризис", - сказал Давыдов.
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Эксперт отметил, этот кризис заключается в отказе Байдена участвовать в президентских выборах. Он добавил, что последний раз такое было в 1968 году при Линдоне Джонсоне (36-й президент США).
По мнению Давыдова, работа американских медиа вряд ли стала решающим фактором отказа от участия в президентской гонке.
"Медиа являются важным и очень влиятельным фактором, но не решающим. Поэтому говорить о том, что это могло повести всю кампанию не в то русло, не совсем корректно", - указал эксперт.
Отвечая на вопрос агентства, попытаются ли другие демократы "бросить вызов" вице-президенту Камале Харрис в выдвижении на президентский пост, он отметил, что сейчас затруднительно что-то прогнозировать, так как ситуация находится в динамике.
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"Харрис является вторым человеком в партии и была избрана вместе с Байденом. Несмотря на то, что Харрис имеет противоречивую и неоднозначную репутацию в американском истеблишменте и обществе, она не очень ярко проявилась за годы вице-президентства. Если идти против нее, то это идти против собственного выбора, который они сделали четыре года назад", - подчеркнул Давыдов.
Эксперт указал, что Байден не обладает теми способностями, которыми обладал в предыдущие избирательные циклы, и изначально ему следовало иначе выстраивать избирательную кампанию.
Байден в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
Выборы президента США пройдут в ноябре.
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