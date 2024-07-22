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Блогеров хотят заставить получать лицензию на обучение, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
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06:09 22.07.2024
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Блогеров хотят заставить получать лицензию на обучение, пишут СМИ
Блогеров хотят заставить получать лицензию на обучение, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024
Блогеров хотят заставить получать лицензию на обучение, пишут СМИ
Блогеров в России хотят заставить получать лицензию на ведение образовательной деятельности, тем самым будут контролировать качество их курсов и... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T06:09
2024-07-22T06:09
общество
россия
яна лантратова
петр толстой
госдума рф
единая россия
справедливая россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеров в России хотят заставить получать лицензию на ведение образовательной деятельности, тем самым будут контролировать качество их курсов и онлайн-семинаров, пишет газета "Известия" со ссылкой на подготовленный к внесению в Госдуму законопроект. Депутат Госдумы Яна Лантратова в марте сообщала, что в рабочую группу ГД по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение разработать законопроект об обязательном уведомлении государства об открытии инфобизнеса, в частности блогов. Она также сообщала о предложении ввести обязательное лицензирование образовательных услуг. По ее словам, одной из основных проблем в блогосфере является то, что сейчас образовательные услуги и информационно-консультативные не разделены. Кроме того, по ее словам, рабочей группе предложили создать саморегулируемую организацию для аккредитации блогеров и контроля качества контента. "Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет лицензии на оказание образовательных услуг. Пакет законопроектов на эту тему с поправками в закон "Об образовании" подготовила рабочая группа по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым ("Единая Россия"), а также первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой ("Справедливой России")", - пишет газета, ознакомившаяся с документами, которые будут представлены 22 июля на заседании группы. Согласно пояснительной записке к документам, выжимку из которой приводит газета, самые популярные ниши - обучение новым профессиям, курсы по здоровью, предпринимательству, психологии, эзотерике, финансовой грамотности, фитнесу и отношениям. Также отмечается, что в 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 миллиардов рублей, а в первом квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 миллиарда, по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 миллиарда рублей. Как отмечает издание, ситуация с предоставлением некачественных образовательных услуг может принести вред потребителям. "Как указывают авторы, для уклонения от уплаты налогов недобросовестные блогеры-предприниматели выдают за образовательную деятельность услуги, которые таковыми не являются. При этом в отношении этого сервиса сегодня действуют налоговые льготы, подчеркивается в документе. Поэтому государству необходимо установить правовой порядок, при котором лица, предоставляющие услуги информационно-консультационного характера, не могли использовать режим налогообложения не по виду своей деятельности", - пишет газета. Газета также уточняет, что авторы инициативы предлагают ввести обязательное государственное лицензирование образовательной деятельности, а также прописать в законе, что такими услугами не являются информационно-консультационные. "Известия" также направили запрос в Минпросвещения с просьбой оценить перспективы законопроекта.
https://ria.ru/20231228/blinovskaya-1918808337.html
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общество, россия, яна лантратова, петр толстой, госдума рф, единая россия, справедливая россия
Общество, Россия, Яна Лантратова, Петр Толстой, Госдума РФ, Единая Россия, Справедливая Россия
Блогеров хотят заставить получать лицензию на обучение, пишут СМИ

"Известия": блогеры должны будут получать лицензию для продажи курсов

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеров в России хотят заставить получать лицензию на ведение образовательной деятельности, тем самым будут контролировать качество их курсов и онлайн-семинаров, пишет газета "Известия" со ссылкой на подготовленный к внесению в Госдуму законопроект.
Депутат Госдумы Яна Лантратова в марте сообщала, что в рабочую группу ГД по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение разработать законопроект об обязательном уведомлении государства об открытии инфобизнеса, в частности блогов. Она также сообщала о предложении ввести обязательное лицензирование образовательных услуг. По ее словам, одной из основных проблем в блогосфере является то, что сейчас образовательные услуги и информационно-консультативные не разделены. Кроме того, по ее словам, рабочей группе предложили создать саморегулируемую организацию для аккредитации блогеров и контроля качества контента.
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"Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет лицензии на оказание образовательных услуг. Пакет законопроектов на эту тему с поправками в закон "Об образовании" подготовила рабочая группа по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым ("Единая Россия"), а также первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой ("Справедливой России")", - пишет газета, ознакомившаяся с документами, которые будут представлены 22 июля на заседании группы.
Согласно пояснительной записке к документам, выжимку из которой приводит газета, самые популярные ниши - обучение новым профессиям, курсы по здоровью, предпринимательству, психологии, эзотерике, финансовой грамотности, фитнесу и отношениям. Также отмечается, что в 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 миллиардов рублей, а в первом квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 миллиарда, по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 миллиарда рублей.
Как отмечает издание, ситуация с предоставлением некачественных образовательных услуг может принести вред потребителям.
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"Как указывают авторы, для уклонения от уплаты налогов недобросовестные блогеры-предприниматели выдают за образовательную деятельность услуги, которые таковыми не являются. При этом в отношении этого сервиса сегодня действуют налоговые льготы, подчеркивается в документе. Поэтому государству необходимо установить правовой порядок, при котором лица, предоставляющие услуги информационно-консультационного характера, не могли использовать режим налогообложения не по виду своей деятельности", - пишет газета.
Газета также уточняет, что авторы инициативы предлагают ввести обязательное государственное лицензирование образовательной деятельности, а также прописать в законе, что такими услугами не являются информационно-консультационные.
"Известия" также направили запрос в Минпросвещения с просьбой оценить перспективы законопроекта.
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