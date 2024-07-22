https://ria.ru/20240722/blogery-1961120777.html

Блогеров хотят заставить получать лицензию на обучение, пишут СМИ

Блогеров хотят заставить получать лицензию на обучение, пишут СМИ - РИА Новости, 22.07.2024

Блогеров хотят заставить получать лицензию на обучение, пишут СМИ

Блогеров в России хотят заставить получать лицензию на ведение образовательной деятельности, тем самым будут контролировать качество их курсов и... РИА Новости, 22.07.2024

2024-07-22T06:09

2024-07-22T06:09

2024-07-22T06:09

общество

россия

яна лантратова

петр толстой

госдума рф

единая россия

справедливая россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Блогеров в России хотят заставить получать лицензию на ведение образовательной деятельности, тем самым будут контролировать качество их курсов и онлайн-семинаров, пишет газета "Известия" со ссылкой на подготовленный к внесению в Госдуму законопроект. Депутат Госдумы Яна Лантратова в марте сообщала, что в рабочую группу ГД по совершенствованию законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы поступило предложение разработать законопроект об обязательном уведомлении государства об открытии инфобизнеса, в частности блогов. Она также сообщала о предложении ввести обязательное лицензирование образовательных услуг. По ее словам, одной из основных проблем в блогосфере является то, что сейчас образовательные услуги и информационно-консультативные не разделены. Кроме того, по ее словам, рабочей группе предложили создать саморегулируемую организацию для аккредитации блогеров и контроля качества контента. "Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет лицензии на оказание образовательных услуг. Пакет законопроектов на эту тему с поправками в закон "Об образовании" подготовила рабочая группа по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым ("Единая Россия"), а также первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой ("Справедливой России")", - пишет газета, ознакомившаяся с документами, которые будут представлены 22 июля на заседании группы. Согласно пояснительной записке к документам, выжимку из которой приводит газета, самые популярные ниши - обучение новым профессиям, курсы по здоровью, предпринимательству, психологии, эзотерике, финансовой грамотности, фитнесу и отношениям. Также отмечается, что в 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 миллиардов рублей, а в первом квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 миллиарда, по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 миллиарда рублей. Как отмечает издание, ситуация с предоставлением некачественных образовательных услуг может принести вред потребителям. "Как указывают авторы, для уклонения от уплаты налогов недобросовестные блогеры-предприниматели выдают за образовательную деятельность услуги, которые таковыми не являются. При этом в отношении этого сервиса сегодня действуют налоговые льготы, подчеркивается в документе. Поэтому государству необходимо установить правовой порядок, при котором лица, предоставляющие услуги информационно-консультационного характера, не могли использовать режим налогообложения не по виду своей деятельности", - пишет газета. Газета также уточняет, что авторы инициативы предлагают ввести обязательное государственное лицензирование образовательной деятельности, а также прописать в законе, что такими услугами не являются информационно-консультационные. "Известия" также направили запрос в Минпросвещения с просьбой оценить перспективы законопроекта.

https://ria.ru/20231228/blinovskaya-1918808337.html

https://ria.ru/20240321/gd-1934610186.html

https://ria.ru/20240720/bil-1960903674.html

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общество, россия, яна лантратова, петр толстой, госдума рф, единая россия, справедливая россия