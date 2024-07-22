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В Казахстане оценили последствия отказа Байдена от президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
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09:56 22.07.2024
https://ria.ru/20240722/bayden-1961143863.html
В Казахстане оценили последствия отказа Байдена от президентской гонки
В Казахстане оценили последствия отказа Байдена от президентской гонки - РИА Новости, 22.07.2024
В Казахстане оценили последствия отказа Байдена от президентской гонки
Отказ действующего лидера США Джо Байдена от участия в президентской гонке не повлияет на интересы Казахстана, а победа кандидата от республиканцев Дональда... РИА Новости, 22.07.2024
2024-07-22T09:56
2024-07-22T09:56
в мире
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АЛМА-АТА, 22 июл - РИА Новости. Отказ действующего лидера США Джо Байдена от участия в президентской гонке не повлияет на интересы Казахстана, а победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа может негативно сказаться на республике, учитывая ее экономические связи, заявил РИА Новости политический обозреватель Газиз Абишев. Накануне Байден заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Также Трамп сказал, что Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку. "Отказ Байдена от президентской гонки в целом никак не отразится на Казахстане или странах СНГ, потому что его политика (Байдена - ред.) - это продолжение общей стратегии. Дело в другом: в случае потенциальной победы на выборах Трампа он может пойти на обострение отношений с Китаем и начать вводить вторичные санкции по его основным партнерам вдоль проекта "Один пояс, один путь". Вот это уже может повлиять на интересы Казахстана", - отметил Абишев. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. По мнению Абишева, существует и вероятность того, что "Байден перед уходом отгрузит Украине оружие побольше". "Кандидатура Камалы Харрис пока не определена, хотя элиты уже начинают сплачиваться вокруг нее. Все зависит от ее вице-президента, от того, как она проведет дебаты против Трампа, что выдвинет в качестве программы. Далеко не обязательно, что курс Харрис будет соответствовать курсу Байдена. Хотя она откровенный представитель демократических элит, в целом этот осторожный, гибкий курс со стратегической двусмысленностью будет продолжаться и в ее политике", - заключил политолог.
https://ria.ru/20240307/kazakhstan-1931656261.html
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в мире, китай, казахстан, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, снг, выборы президента сша — 2024
В мире, Китай, Казахстан, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, СНГ, Выборы президента США — 2024
В Казахстане оценили последствия отказа Байдена от президентской гонки

Абишев: отказ Байдена от президентской гонки не повлияет на интересы Казахстана

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 22 июл - РИА Новости. Отказ действующего лидера США Джо Байдена от участия в президентской гонке не повлияет на интересы Казахстана, а победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа может негативно сказаться на республике, учитывая ее экономические связи, заявил РИА Новости политический обозреватель Газиз Абишев.
Накануне Байден заявил, что не будет пытаться избраться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче. Также Трамп сказал, что Джо Байден с "полным позором" покинул президентскую гонку.
Астана - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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"Отказ Байдена от президентской гонки в целом никак не отразится на Казахстане или странах СНГ, потому что его политика (Байдена - ред.) - это продолжение общей стратегии. Дело в другом: в случае потенциальной победы на выборах Трампа он может пойти на обострение отношений с Китаем и начать вводить вторичные санкции по его основным партнерам вдоль проекта "Один пояс, один путь". Вот это уже может повлиять на интересы Казахстана", - отметил Абишев.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
По мнению Абишева, существует и вероятность того, что "Байден перед уходом отгрузит Украине оружие побольше".
"Кандидатура Камалы Харрис пока не определена, хотя элиты уже начинают сплачиваться вокруг нее. Все зависит от ее вице-президента, от того, как она проведет дебаты против Трампа, что выдвинет в качестве программы. Далеко не обязательно, что курс Харрис будет соответствовать курсу Байдена. Хотя она откровенный представитель демократических элит, в целом этот осторожный, гибкий курс со стратегической двусмысленностью будет продолжаться и в ее политике", - заключил политолог.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Байден с полным позором покинул президентскую гонку, заявил Трамп
Вчера, 22:47
 
В миреКитайКазахстанСШАДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисСНГВыборы президента США — 2024
 
 
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