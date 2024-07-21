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Косачев прокомментировал решение Байдена поддержать кандидатуру Харрис - РИА Новости, 21.07.2024
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23:42 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/vybory-1961100281.html
Косачев прокомментировал решение Байдена поддержать кандидатуру Харрис
Косачев прокомментировал решение Байдена поддержать кандидатуру Харрис - РИА Новости, 21.07.2024
Косачев прокомментировал решение Байдена поддержать кандидатуру Харрис
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что ставка действующего президента Джо Байдена, который в воскресенье заявил о выходе из президентской гонки, на... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T23:42
2024-07-21T23:42
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что ставка действующего президента Джо Байдена, который в воскресенье заявил о выходе из президентской гонки, на Камалу Харрис вовсе не означает, что именно она станет кандидатом от демократов, отметив, что "сюрпризы не исключены". "Решение Байдена о выходе из президентской гонки из категории "лучше поздно, чем никогда"... Ставка Байдена на Камалу Харрис вовсе не означает, что именно она станет кандидатом от демократов - все решит съезд в августе. И сюрпризы не исключены, ибо вице-президент также не выглядит идеальным кандидатом", - написал он в своем Telegram-канале. Косачев отметил, что на фоне взлета популярности Дональда Трампа после покушения на него у Байдена "не оставалось шансов на победу", а также, что есть ощущение о предопределенности решения, для которого "нужно было выбрать правильный момент". "Республиканцам придется выстраивать свою кампанию против нового кандидата в условиях определенного цейтнота, и прежние достижения - вроде выигранных теледебатов - сегодня обнулились. Но не обнулилось преимущество Трампа в принципе. Но, скорее всего, все будет в руках Трампа и его команды. Американцы разделились в позиции за или против Трампа. Проиграть он может только сам себе, точнее - своему антирейтингу (у Харрис он, кстати, ниже)", - добавил Косачев. Сенатор также уточнил, что "градус непредсказуемости в ближайший месяц будет нарастать в геометрической прогрессии".
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в мире, джо байден, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Косачев прокомментировал решение Байдена поддержать кандидатуру Харрис

Косачев: ставка Байдена на Харрис не значит, что она станет кандидатом демпартии

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что ставка действующего президента Джо Байдена, который в воскресенье заявил о выходе из президентской гонки, на Камалу Харрис вовсе не означает, что именно она станет кандидатом от демократов, отметив, что "сюрпризы не исключены".
"Решение Байдена о выходе из президентской гонки из категории "лучше поздно, чем никогда"... Ставка Байдена на Камалу Харрис вовсе не означает, что именно она станет кандидатом от демократов - все решит съезд в августе. И сюрпризы не исключены, ибо вице-президент также не выглядит идеальным кандидатом", - написал он в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
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Косачев отметил, что на фоне взлета популярности Дональда Трампа после покушения на него у Байдена "не оставалось шансов на победу", а также, что есть ощущение о предопределенности решения, для которого "нужно было выбрать правильный момент".
"Республиканцам придется выстраивать свою кампанию против нового кандидата в условиях определенного цейтнота, и прежние достижения - вроде выигранных теледебатов - сегодня обнулились. Но не обнулилось преимущество Трампа в принципе. Но, скорее всего, все будет в руках Трампа и его команды. Американцы разделились в позиции за или против Трампа. Проиграть он может только сам себе, точнее - своему антирейтингу (у Харрис он, кстати, ниже)", - добавил Косачев.
Сенатор также уточнил, что "градус непредсказуемости в ближайший месяц будет нарастать в геометрической прогрессии".
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В миреДжо БайденДональд ТрампКонстантин КосачевСовет Федерации РФВыборы президента США — 2024
 
 
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