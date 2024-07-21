https://ria.ru/20240721/vybory-1961100281.html

Косачев прокомментировал решение Байдена поддержать кандидатуру Харрис

Косачев прокомментировал решение Байдена поддержать кандидатуру Харрис - РИА Новости, 21.07.2024

Косачев прокомментировал решение Байдена поддержать кандидатуру Харрис

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что ставка действующего президента Джо Байдена, который в воскресенье заявил о выходе из президентской гонки, на... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T23:42

2024-07-21T23:42

2024-07-21T23:42

в мире

джо байден

дональд трамп

константин косачев

совет федерации рф

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784770815_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_58658ae544e5dfff2d2ade795195ddab.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что ставка действующего президента Джо Байдена, который в воскресенье заявил о выходе из президентской гонки, на Камалу Харрис вовсе не означает, что именно она станет кандидатом от демократов, отметив, что "сюрпризы не исключены". "Решение Байдена о выходе из президентской гонки из категории "лучше поздно, чем никогда"... Ставка Байдена на Камалу Харрис вовсе не означает, что именно она станет кандидатом от демократов - все решит съезд в августе. И сюрпризы не исключены, ибо вице-президент также не выглядит идеальным кандидатом", - написал он в своем Telegram-канале. Косачев отметил, что на фоне взлета популярности Дональда Трампа после покушения на него у Байдена "не оставалось шансов на победу", а также, что есть ощущение о предопределенности решения, для которого "нужно было выбрать правильный момент". "Республиканцам придется выстраивать свою кампанию против нового кандидата в условиях определенного цейтнота, и прежние достижения - вроде выигранных теледебатов - сегодня обнулились. Но не обнулилось преимущество Трампа в принципе. Но, скорее всего, все будет в руках Трампа и его команды. Американцы разделились в позиции за или против Трампа. Проиграть он может только сам себе, точнее - своему антирейтингу (у Харрис он, кстати, ниже)", - добавил Косачев. Сенатор также уточнил, что "градус непредсказуемости в ближайший месяц будет нарастать в геометрической прогрессии".

https://ria.ru/20240721/amerika-1961095037.html

https://ria.ru/20240721/biden-1961085949.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024