Косачев прокомментировал решение Байдена поддержать кандидатуру Харрис
Косачев: ставка Байдена на Харрис не значит, что она станет кандидатом демпартии
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что ставка действующего президента Джо Байдена, который в воскресенье заявил о выходе из президентской гонки, на Камалу Харрис вовсе не означает, что именно она станет кандидатом от демократов, отметив, что "сюрпризы не исключены".
"Решение Байдена о выходе из президентской гонки из категории "лучше поздно, чем никогда"... Ставка Байдена на Камалу Харрис вовсе не означает, что именно она станет кандидатом от демократов - все решит съезд в августе. И сюрпризы не исключены, ибо вице-президент также не выглядит идеальным кандидатом", - написал он в своем Telegram-канале.
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Косачев отметил, что на фоне взлета популярности Дональда Трампа после покушения на него у Байдена "не оставалось шансов на победу", а также, что есть ощущение о предопределенности решения, для которого "нужно было выбрать правильный момент".
"Республиканцам придется выстраивать свою кампанию против нового кандидата в условиях определенного цейтнота, и прежние достижения - вроде выигранных теледебатов - сегодня обнулились. Но не обнулилось преимущество Трампа в принципе. Но, скорее всего, все будет в руках Трампа и его команды. Американцы разделились в позиции за или против Трампа. Проиграть он может только сам себе, точнее - своему антирейтингу (у Харрис он, кстати, ниже)", - добавил Косачев.
Сенатор также уточнил, что "градус непредсказуемости в ближайший месяц будет нарастать в геометрической прогрессии".