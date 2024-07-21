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Демпартия США вскоре объявит о следующих шагах и процессе выдвижения
Демпартия США вскоре объявит о следующих шагах и процессе выдвижения - РИА Новости, 21.07.2024
Демпартия США вскоре объявит о следующих шагах и процессе выдвижения
Демократическая партия США вскоре объявит о своих следующих шагах и о том, каков будет путь к номинации их нового кандидата на президентских выборах, заявил... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T22:18
2024-07-21T22:18
2024-07-21T22:31
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Демократическая партия США вскоре объявит о своих следующих шагах и о том, каков будет путь к номинации их нового кандидата на президентских выборах, заявил председатель демократического национального комитета Джейми Харрисон в воскресенье."В ближайшее время американский народ услышит от Демократической партии о следующих шагах и пути дальнейшего процесса выдвижения кандидатов", - заявил Харрисон на своей странице в соцсети X.Байден ранее в воскресенье сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Харрис ему будет победить гораздо легче.
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сша, в мире, камала харрис, дональд трамп
США, В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп
Демпартия США вскоре объявит о следующих шагах и процессе выдвижения
Харрисон: демпартия США вскоре объявит о следующих шагах и процессе выдвижения