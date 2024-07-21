https://ria.ru/20240721/vrach-1960986970.html

Невролог назвал симптомы болезни Альцгеймера

Невролог назвал симптомы болезни Альцгеймера - РИА Новости, 21.07.2024

Невролог назвал симптомы болезни Альцгеймера

Нарушение хода мыслей, трудности в решении повседневных задач, сложности с усвоением новой информации, путаница в словах и терминах являются быстро... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T02:18

2024-07-21T02:18

2024-07-21T03:23

общество

владимир мартынов

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нарушение хода мыслей, трудности в решении повседневных задач, сложности с усвоением новой информации, путаница в словах и терминах являются быстро прогрессирующими симптомами при болезни Альцгеймера, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. "В отличие от возрастных изменений, симптоматика при болезни Альцгеймера достаточно быстро прогрессирует, и вскоре у человека появляются когнитивные расстройства: нарушается ход мыслей, становится сложно решать повседневные задачи, такие как оплата ЖКХ, использование телефона", - рассказал Мартынов. Кроме того, по словам невролога, люди с этим заболеванием путают слова и термины, имеют сложности с усвоением новой информации и новых навыков. "К сожалению, нет симптомов заболевания Альцгеймера, которые проявлялись бы задолго до его развития. Утрата краткосрочной памяти может быть первым звоночком, однако и этот симптом порой трудно отличить от возрастного изменения памяти или умеренных когнитивных изменений, проявляющихся с возрастом", - отметил Мартынов. Врач рассказал, что заболевание обычно возникает у людей в возрасте 65 лет и старше, больные часто задают повторяющиеся вопросы, забывают, куда кладут свои вещи.

https://ria.ru/20240630/nevrolog-1956396321.html

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общество, владимир мартынов, россия, здоровье - общество