https://ria.ru/20240721/vodoem-1961001772.html

В России на водоемах за сутки погибли 40 человек

В России на водоемах за сутки погибли 40 человек - РИА Новости, 21.07.2024

В России на водоемах за сутки погибли 40 человек

За минувшие сутки жертвами происшествий на воде стали 40 человек, из них двое детей, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:42

2024-07-21T08:42

2024-07-21T11:46

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки жертвами происшествий на воде стали 40 человек, из них двое детей, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Сорок человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", — говорится в релизе.Один из случаев произошел в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там утонули сразу три человека, которые пошли купаться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в Ростовской области продолжаются поиски 15-летнего подростка, который купался с мамой в необорудованном месте на реке Дон.В Красноярском крае на Енисее рыбаки заметили тонущего человека, которого уносило течение. Водолазы ведут его поиски.Еще один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, и мужчина пренебрег запретом.

https://ria.ru/20240722/podmoskove-1952243840.html

россия

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)