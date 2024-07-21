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В России на водоемах за сутки погибли 40 человек
В России на водоемах за сутки погибли 40 человек - РИА Новости, 21.07.2024
В России на водоемах за сутки погибли 40 человек
За минувшие сутки жертвами происшествий на воде стали 40 человек, из них двое детей, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:42
2024-07-21T08:42
2024-07-21T11:46
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки жертвами происшествий на воде стали 40 человек, из них двое детей, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Сорок человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", — говорится в релизе.Один из случаев произошел в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там утонули сразу три человека, которые пошли купаться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в Ростовской области продолжаются поиски 15-летнего подростка, который купался с мамой в необорудованном месте на реке Дон.В Красноярском крае на Енисее рыбаки заметили тонущего человека, которого уносило течение. Водолазы ведут его поиски.Еще один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, и мужчина пренебрег запретом.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России на водоемах за сутки погибли 40 человек
МЧС: в России за сутки на водоемах погибли 40 человек, в том числе два ребенка