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В России на водоемах за сутки погибли 40 человек - РИА Новости, 21.07.2024
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08:42 21.07.2024 (обновлено: 11:46 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/vodoem-1961001772.html
В России на водоемах за сутки погибли 40 человек
В России на водоемах за сутки погибли 40 человек - РИА Новости, 21.07.2024
В России на водоемах за сутки погибли 40 человек
За минувшие сутки жертвами происшествий на воде стали 40 человек, из них двое детей, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:42
2024-07-21T11:46
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки жертвами происшествий на воде стали 40 человек, из них двое детей, сообщило МЧС в Telegram-канале. &quot;Сорок человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки&quot;, — говорится в релизе.Один из случаев произошел в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там утонули сразу три человека, которые пошли купаться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в Ростовской области продолжаются поиски 15-летнего подростка, который купался с мамой в необорудованном месте на реке Дон.В Красноярском крае на Енисее рыбаки заметили тонущего человека, которого уносило течение. Водолазы ведут его поиски.Еще один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, и мужчина пренебрег запретом.
https://ria.ru/20240722/podmoskove-1952243840.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России на водоемах за сутки погибли 40 человек

МЧС: в России за сутки на водоемах погибли 40 человек, в том числе два ребенка

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкСпасатель на пляже
Спасатель на пляже - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Спасатель на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. За минувшие сутки жертвами происшествий на воде стали 40 человек, из них двое детей, сообщило МЧС в Telegram-канале.
«

"Сорок человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", — говорится в релизе.

Один из случаев произошел в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там утонули сразу три человека, которые пошли купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, в Ростовской области продолжаются поиски 15-летнего подростка, который купался с мамой в необорудованном месте на реке Дон.
В Красноярском крае на Енисее рыбаки заметили тонущего человека, которого уносило течение. Водолазы ведут его поиски.
Еще один человек утонул в реке Сергинка в Пермском крае. Компания отдыхала в необорудованном для купания месте, и мужчина пренебрег запретом.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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