https://ria.ru/20240721/ukraina-1961036168.html

Украина собирается обложить НДС все международные экспресс-отправления

Украина собирается обложить НДС все международные экспресс-отправления - РИА Новости, 21.07.2024

Украина собирается обложить НДС все международные экспресс-отправления

Украинские власти собираются обложить все международные экспресс-отправления из-за границы на Украину НДС, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в своем... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:08

2024-07-21T14:08

2024-07-21T14:08

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинские власти собираются обложить все международные экспресс-отправления из-за границы на Украину НДС, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 18 июля сообщал, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов для привлечения в бюджет дополнительно 140 миллиардов гривен (3,4 миллиарда долларов) - проект, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. "Киевский режим не оставляет попыток снова залезть в карманы простых украинцев. Киевский режим собирается обложить все международные экспресс-отправления из-за границы на Украину НДС… В случае принятия… (законопроекта – ред.) все отправления от юридических лиц, например, иностранных интернет-магазинов, будут облагаться налогом, независимо от их стоимости", - написал Азаров.По его словам, сейчас украинцы могут ввозить посылки стоимостью до 150 евро без уплаты налога, независимо от того, кто является их отправителем. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, одобренном украинским кабмином. Исключение будет сделано лишь для отправлений от физических лиц стоимостью до 45 евро. Такие посылки должны будут отправляться без оплаты и предназначаться для личного или семейного использования получателем. Их характеристики и количество не должно указывать на то, что они ввозятся в коммерческих целях, добавил Азаров.

https://ria.ru/20240528/katastrofa-1948809245.html

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украина, верховная рада украины