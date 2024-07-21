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Украина собирается обложить НДС все международные экспресс-отправления - РИА Новости, 21.07.2024
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14:08 21.07.2024
https://ria.ru/20240721/ukraina-1961036168.html
Украина собирается обложить НДС все международные экспресс-отправления
Украина собирается обложить НДС все международные экспресс-отправления - РИА Новости, 21.07.2024
Украина собирается обложить НДС все международные экспресс-отправления
Украинские власти собираются обложить все международные экспресс-отправления из-за границы на Украину НДС, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в своем... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T14:08
2024-07-21T14:08
украина
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинские власти собираются обложить все международные экспресс-отправления из-за границы на Украину НДС, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 18 июля сообщал, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов для привлечения в бюджет дополнительно 140 миллиардов гривен (3,4 миллиарда долларов) - проект, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора. "Киевский режим не оставляет попыток снова залезть в карманы простых украинцев. Киевский режим собирается обложить все международные экспресс-отправления из-за границы на Украину НДС… В случае принятия… (законопроекта – ред.) все отправления от юридических лиц, например, иностранных интернет-магазинов, будут облагаться налогом, независимо от их стоимости", - написал Азаров.По его словам, сейчас украинцы могут ввозить посылки стоимостью до 150 евро без уплаты налога, независимо от того, кто является их отправителем. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, одобренном украинским кабмином. Исключение будет сделано лишь для отправлений от физических лиц стоимостью до 45 евро. Такие посылки должны будут отправляться без оплаты и предназначаться для личного или семейного использования получателем. Их характеристики и количество не должно указывать на то, что они ввозятся в коммерческих целях, добавил Азаров.
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украина, верховная рада украины
Украина, Верховная Рада Украины
Украина собирается обложить НДС все международные экспресс-отправления

Азаров: Украина собирается обложить все международные экспресс-отправления НДС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военный
Украинские военный - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинские власти собираются обложить все международные экспресс-отправления из-за границы на Украину НДС, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 18 июля сообщал, что кабмин Украины подготовил законопроект о повышении налогов для привлечения в бюджет дополнительно 140 миллиардов гривен (3,4 миллиарда долларов) - проект, в частности, предлагает повышение ставки военного сбора.
«
"Киевский режим не оставляет попыток снова залезть в карманы простых украинцев. Киевский режим собирается обложить все международные экспресс-отправления из-за границы на Украину НДС… В случае принятия… (законопроекта – ред.) все отправления от юридических лиц, например, иностранных интернет-магазинов, будут облагаться налогом, независимо от их стоимости", - написал Азаров.
По его словам, сейчас украинцы могут ввозить посылки стоимостью до 150 евро без уплаты налога, независимо от того, кто является их отправителем. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, одобренном украинским кабмином. Исключение будет сделано лишь для отправлений от физических лиц стоимостью до 45 евро. Такие посылки должны будут отправляться без оплаты и предназначаться для личного или семейного использования получателем. Их характеристики и количество не должно указывать на то, что они ввозятся в коммерческих целях, добавил Азаров.
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