https://ria.ru/20240721/ukraina-1961013795.html

В Раде прокомментировали слова Джонсона о вступлении Украины в ЕС и НАТО

В Раде прокомментировали слова Джонсона о вступлении Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости, 21.07.2024

В Раде прокомментировали слова Джонсона о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Украинские власти подозрительно молчат после высказываний бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о вступлении Украины в ЕС и НАТО, готовится... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T10:50

2024-07-21T10:50

2024-07-21T10:50

украина

борис джонсон

евросоюз

нато

верховная рада украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914036250_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_1f82163837d69b1fd436145d63d8dab9.jpg

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинские власти подозрительно молчат после высказываний бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о вступлении Украины в ЕС и НАТО, готовится переговорная площадка, считает депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что экс-президент США Дональд Трамп сможет положить конец украинскому конфликту благодаря своей смелости и силе. Вероятно, он окончится на границах, существовавших до 24 февраля 2022 года, Украина должна получить право сама решать вопрос о членстве в ЕС и НАТО, считает он. "Скандальная статья Бориса Джонсона, где он продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что трубадуры Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского, – ред.), комментирующие все подряд, тут уже сутки подозрительно молчат", - написала Геращенко.По ее словам, сложившееся положение дел объясняется тем, что в кругах властей Украины активизировались разговоры о возможном прекращении активных боевых действий, а реальный план руководства "зондируется устами друзей", чтобы потом сказать обществу: "Вы же видите, мы не хотели, но мир и партнеры нас подталкивали и принудили". "Если нет, то еще хуже. Потому что нарушает принцип: ничего об Украине без Украины. И в этом тоже вина украинской власти, что она допускает такое. Даже с друзьями это неприемлемо", - считает депутат. Джонсон писал ранее, что встретился с Трампом после покушения. Политики обсуждали украинский конфликт. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

https://ria.ru/20240717/wsj-1960174885.html

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, борис джонсон, евросоюз, нато, верховная рада украины, в мире