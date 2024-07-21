В Раде прокомментировали слова Джонсона о вступлении Украины в ЕС и НАТО
Геращенко: власти подозрительно молчат после высказываний Джонсона о членстве ЕС
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинские власти подозрительно молчат после высказываний бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о вступлении Украины в ЕС и НАТО, готовится переговорная площадка, считает депутат Верховной рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что экс-президент США Дональд Трамп сможет положить конец украинскому конфликту благодаря своей смелости и силе. Вероятно, он окончится на границах, существовавших до 24 февраля 2022 года, Украина должна получить право сама решать вопрос о членстве в ЕС и НАТО, считает он.
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"Скандальная статья Бориса Джонсона, где он продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что трубадуры Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского, – ред.), комментирующие все подряд, тут уже сутки подозрительно молчат", - написала Геращенко.
По ее словам, сложившееся положение дел объясняется тем, что в кругах властей Украины активизировались разговоры о возможном прекращении активных боевых действий, а реальный план руководства "зондируется устами друзей", чтобы потом сказать обществу: "Вы же видите, мы не хотели, но мир и партнеры нас подталкивали и принудили".
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"Если нет, то еще хуже. Потому что нарушает принцип: ничего об Украине без Украины. И в этом тоже вина украинской власти, что она допускает такое. Даже с друзьями это неприемлемо", - считает депутат.
Джонсон писал ранее, что встретился с Трампом после покушения. Политики обсуждали украинский конфликт.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
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