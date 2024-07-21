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В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 21.07.2024 (обновлено: 07:53 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/ukraina-1960998659.html
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.07.2024
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области на Украине, сообщает областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T07:48
2024-07-21T07:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области на Украине, сообщает областная военная администрация в Telegram-канале. Как отмечает администрация, "удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района" в воскресенье. На данный момент на месте работают экстренные службы. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях Украины.
https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html
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украина
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в мире, украина, сумская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Днепропетровская область
В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

ОВА: в Сумской области повредили объекты критической инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области на Украине, сообщает областная военная администрация в Telegram-канале.
Как отмечает администрация, "удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района" в воскресенье. На данный момент на месте работают экстренные службы.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Зеленский послал сигнал России после "двойного удара", пишут СМИ
Вчера, 04:42
О каких именно объектах идет речь, не уточняется.
Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьДнепропетровская область
 
 
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