https://ria.ru/20240721/ukraina-1960998659.html

В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 21.07.2024

В Сумской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области на Украине, сообщает областная военная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T07:48

2024-07-21T07:48

2024-07-21T07:53

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Сумской области на Украине, сообщает областная военная администрация в Telegram-канале. Как отмечает администрация, "удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района" в воскресенье. На данный момент на месте работают экстренные службы. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях Украины.

https://ria.ru/20240721/peregovory-1960990764.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепропетровская область

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в мире, украина, сумская область, днепропетровская область