https://ria.ru/20240721/turtsiya-1961035599.html

СМИ: пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки

СМИ: пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки - РИА Новости, 21.07.2024

СМИ: пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки

Туристический сектор Турции не может получить ожидаемого движения в пик сезона, вслед за пустующими отелями в курортах, ресторанам также пришлось пойти на... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T14:06

2024-07-21T14:06

2024-07-21T14:09

туризм

новости - туризм

турция

бодрум

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113138_100:413:1500:1200_1920x0_80_0_0_6f37d25b342050729d9b2292936ad3f2.jpg

АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Туристический сектор Турции не может получить ожидаемого движения в пик сезона, вслед за пустующими отелями в курортах, ресторанам также пришлось пойти на скидки, пишет в воскресенье газета Sabah. "В этом году туристический сектор не смог найти ожидаемого движения в пик сезона. После того, как отели пытались заполнить пустующие номера, "заламывая" цены, теперь и рестораны начали делать шаг назад. Потеря клиентов ускорилась в ресторанах на курортах, которые часто сравнивают с меню ресторанов на греческих островах, и столы оставались пустыми. В связи со сложившейся ситуацией некоторые рестораны на популярных курортах, таких как Чешме-Бодрум, отменили плату за входное обслуживание, а другие начали предоставлять скидки в размере 10-20%", - пишет издание. Махмут Сердар Кочадон, председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума, рассказал, что в районе есть рестораны разных категорий, в том числе класса люкс, среднего и низкого сегмента. "Роскошные рестораны с такими завышенными ценами переполнены. У них другая клиентура. Однако, к сожалению, в среднем и нижнем сегменте наблюдается снижение потока клиентов", - сказал Кочадон. По его словам, некоторые рестораны убрали плату за обслуживание. "Некоторые из них делают 10-20-процентные скидки в меню. Но они не могут делать скидки в 40-50%, как отели. У них все равно нет такой прибыли. Сезон короткий. Наши предприятия работают, чтобы не провести этот период в пустую", - сказал он. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html

https://ria.ru/20240321/turtsiya-1934505165.html

турция

бодрум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, турция, бодрум, в мире