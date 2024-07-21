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СМИ: пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки - РИА Новости, 21.07.2024
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Туризм
 
14:06 21.07.2024 (обновлено: 14:09 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/turtsiya-1961035599.html
СМИ: пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки
СМИ: пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки - РИА Новости, 21.07.2024
СМИ: пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки
Туристический сектор Турции не может получить ожидаемого движения в пик сезона, вслед за пустующими отелями в курортах, ресторанам также пришлось пойти на... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T14:06
2024-07-21T14:09
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Туристический сектор Турции не может получить ожидаемого движения в пик сезона, вслед за пустующими отелями в курортах, ресторанам также пришлось пойти на скидки, пишет в воскресенье газета Sabah. "В этом году туристический сектор не смог найти ожидаемого движения в пик сезона. После того, как отели пытались заполнить пустующие номера, "заламывая" цены, теперь и рестораны начали делать шаг назад. Потеря клиентов ускорилась в ресторанах на курортах, которые часто сравнивают с меню ресторанов на греческих островах, и столы оставались пустыми. В связи со сложившейся ситуацией некоторые рестораны на популярных курортах, таких как Чешме-Бодрум, отменили плату за входное обслуживание, а другие начали предоставлять скидки в размере 10-20%", - пишет издание. Махмут Сердар Кочадон, председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума, рассказал, что в районе есть рестораны разных категорий, в том числе класса люкс, среднего и низкого сегмента. "Роскошные рестораны с такими завышенными ценами переполнены. У них другая клиентура. Однако, к сожалению, в среднем и нижнем сегменте наблюдается снижение потока клиентов", - сказал Кочадон. По его словам, некоторые рестораны убрали плату за обслуживание. "Некоторые из них делают 10-20-процентные скидки в меню. Но они не могут делать скидки в 40-50%, как отели. У них все равно нет такой прибыли. Сезон короткий. Наши предприятия работают, чтобы не провести этот период в пустую", - сказал он. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html
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новости - туризм, турция, бодрум, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Бодрум, В мире
СМИ: пустующим ресторанам на курортах в Турции пришлось пойти на скидки

Sabah: пустующим ресторанам в Турции пришлось пойти на скидки в пик сезона

© РИА Новости / Елена ЗагородняяТуристы во время ужина
Туристы во время ужина - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Елена Загородняя
Туристы во время ужина. Архивное фото
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Туристический сектор Турции не может получить ожидаемого движения в пик сезона, вслед за пустующими отелями в курортах, ресторанам также пришлось пойти на скидки, пишет в воскресенье газета Sabah.
"В этом году туристический сектор не смог найти ожидаемого движения в пик сезона. После того, как отели пытались заполнить пустующие номера, "заламывая" цены, теперь и рестораны начали делать шаг назад. Потеря клиентов ускорилась в ресторанах на курортах, которые часто сравнивают с меню ресторанов на греческих островах, и столы оставались пустыми. В связи со сложившейся ситуацией некоторые рестораны на популярных курортах, таких как Чешме-Бодрум, отменили плату за входное обслуживание, а другие начали предоставлять скидки в размере 10-20%", - пишет издание.
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Махмут Сердар Кочадон, председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума, рассказал, что в районе есть рестораны разных категорий, в том числе класса люкс, среднего и низкого сегмента.
"Роскошные рестораны с такими завышенными ценами переполнены. У них другая клиентура. Однако, к сожалению, в среднем и нижнем сегменте наблюдается снижение потока клиентов", - сказал Кочадон.
По его словам, некоторые рестораны убрали плату за обслуживание.
"Некоторые из них делают 10-20-процентные скидки в меню. Но они не могут делать скидки в 40-50%, как отели. У них все равно нет такой прибыли. Сезон короткий. Наши предприятия работают, чтобы не провести этот период в пустую", - сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
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