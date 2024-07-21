Турция покончит с угрозой терроризма, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция покончит с угрозой террора раз и навсегда
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Турция покончит с угрозой террора раз и навсегда, конец террористов близок, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара рассчитывает летом решить вопрос с безопасностью границы с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. В апреле в ходе визита Эрдогана в Ирак стороны договорились, что Багдад не позволит запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) использовать иракскую территорию для осуществления вооруженных нападений на Турцию, сообщил РИА Новости член комитета по международным связям в парламенте Ирака Амир аль-Фаиз. По его словам, это соглашение "приблизительно подобно" соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности между Турцией и Ираном, заключенному в 2023 году.
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"Наша борьба с терроризмом будет продолжаться до конца. В конце концов мы снова окажемся победителями. Конец, который их ожидает, уже близок. Они (террористы) должны ответить за боль, которую причинили народу этой страны (Турции). Мы покончим с проблемой террора раз и навсегда. Вот почему они бегают направо и налево в поисках поддержки. Что бы они ни делали, им это не поможет", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК , против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК .
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