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Трамп рассказал, что сделал Си Цзиньпин после покушения на него
Трамп рассказал, что сделал Си Цзиньпин после покушения на него - РИА Новости, 21.07.2024
Трамп рассказал, что сделал Си Цзиньпин после покушения на него
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что после покушения на него получил письмо от лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом он... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T08:53
2024-07-21T08:53
2024-07-21T14:56
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что после покушения на него получил письмо от лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом он сказал на выступлении в Мичигане, трансляцию которого вел The Sunday Times. "<...> На днях он прислал мне замечательное письмо, когда узнал, что произошло", — сказал Трамп. В субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс.Читайте в Дзен: Российские военные перехватили ужасающие переговоры боевиков ВСУ. С чем столкнулись жители Красногоровки?Америка планирует большой драп: кто стоит за будущим президентом США
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в мире, дональд трамп, си цзиньпин, сша, китай, покушение на дональда трампа
В мире, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, США, Китай, Покушение на Дональда Трампа
Трамп рассказал, что сделал Си Цзиньпин после покушения на него
Дональд Трамп рассказал о письме, полученном от Си Цзиньпина после покушения