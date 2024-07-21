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Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T13:10

2024-07-21T13:10

2024-07-21T13:19

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

торецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Михайловка, Желанное, Новгородское и Волчье Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ."Потери противника за сутки составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L119 производства Великобритании, три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

торецк

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, торецк, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика