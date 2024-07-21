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Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024
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13:10 21.07.2024 (обновлено: 13:19 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/svo-1961028922.html
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 21.07.2024
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T13:10
2024-07-21T13:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
торецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Михайловка, Желанное, Новгородское и Волчье Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ."Потери противника за сутки составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L119 производства Великобритании, три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, торецк, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Торецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Минобороны: группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, отразили семь атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Михайловка, Желанное, Новгородское и Волчье Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены семь контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.
"Потери противника за сутки составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубица L119 производства Великобритании, три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныТорецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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