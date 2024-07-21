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Задержка Starliner на МКС говорит о серьезной проблеме, заявил ученый - РИА Новости, 21.07.2024
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Наука
 
03:06 21.07.2024 (обновлено: 04:36 21.07.2024)
https://ria.ru/20240721/starliner-1960988440.html
Задержка Starliner на МКС говорит о серьезной проблеме, заявил ученый
Задержка Starliner на МКС говорит о серьезной проблеме, заявил ученый - РИА Новости, 21.07.2024
Задержка Starliner на МКС говорит о серьезной проблеме, заявил ученый
Долгая задержка космического корабля Starliner на МКС говорит о том, что у него возникли серьезные проблемы с аппаратным обеспечением, для устранения которых... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T03:06
2024-07-21T04:36
наука
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барри уилмор
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Долгая задержка космического корабля Starliner на МКС говорит о том, что у него возникли серьезные проблемы с аппаратным обеспечением, для устранения которых астронавтам нужно выходить в открытый космос, однако вряд ли удастся провести такую сложную операцию, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Ранее НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок. По данным СМИ, на нем фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия. Эксперт отметил, что у корабля, скорее всего, произошли серьезные проблемы с системой управления – либо с программным обеспечением, либо с "железом" - аппаратным обеспечением, включающим все технические средства корабля. "Судя по тому, как долго они сидят, можно заподозрить, что "железо"… Если там проблемы с "железом", тогда это уже ситуация существенно более сложная. Заменить "железо" – это целая специальная операция… Возможно, пришлось бы выходить в открытый космос. Это то, чего меньше всего хотелось бы", - сказал Эйсмонт. Эксперт напомнил, что подобные операции в космосе уже проводились. В 2009 году команда астронавтов за 10 дней осуществила пять успешных выходов в открытый космос, чтобы смонтировать на орбитальном телескопе "Хаббл" новые приборы, продлив срок его эксплуатации. "Если говорить об операциях в открытом космосе на МКС, то там изначально было предусмотрено, чтобы какие-то операции проводить, а на самом Starliner, очевидно, вряд ли это предполагалось. Мне кажется, это ограничение все-таки закрывает возможность без каких-то уж совсем необычных операций в космосе что-то сделать с "железом", - заявил ученый. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели, однако НАСА несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. На данный момент дата точная их возвращения на Землю не определена.
https://ria.ru/20240613/nasa-1952463344.html
https://ria.ru/20240716/starliner-1959909783.html
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космос - риа наука, земля, барри уилмор, наса, российская академия наук, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Барри Уилмор, НАСА, Российская академия наук, Наука
Задержка Starliner на МКС говорит о серьезной проблеме, заявил ученый

Эйсмонт: чтобы починить Starliner, может понадобиться выход в открытый космос

© AP Photo / John RaouxСозданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправляется в первый пилотируемый полет на мысе Канаверал, штат Флорида
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправляется в первый пилотируемый полет на мысе Канаверал, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© AP Photo / John Raoux
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправляется в первый пилотируемый полет на мысе Канаверал, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Долгая задержка космического корабля Starliner на МКС говорит о том, что у него возникли серьезные проблемы с аппаратным обеспечением, для устранения которых астронавтам нужно выходить в открытый космос, однако вряд ли удастся провести такую сложную операцию, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Ранее НАСА и компания Boeing сообщили, что рассматривают середину августа в качестве крайней возможной даты возвращения на Землю космического корабля Starliner, застрявшего на орбите из-за технических неполадок. По данным СМИ, на нем фиксируются проблемы с частью маневровых двигателей и утечки гелия.
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Эксперт отметил, что у корабля, скорее всего, произошли серьезные проблемы с системой управления – либо с программным обеспечением, либо с "железом" - аппаратным обеспечением, включающим все технические средства корабля.
"Судя по тому, как долго они сидят, можно заподозрить, что "железо"… Если там проблемы с "железом", тогда это уже ситуация существенно более сложная. Заменить "железо" – это целая специальная операция… Возможно, пришлось бы выходить в открытый космос. Это то, чего меньше всего хотелось бы", - сказал Эйсмонт.
Эксперт напомнил, что подобные операции в космосе уже проводились. В 2009 году команда астронавтов за 10 дней осуществила пять успешных выходов в открытый космос, чтобы смонтировать на орбитальном телескопе "Хаббл" новые приборы, продлив срок его эксплуатации.
"Если говорить об операциях в открытом космосе на МКС, то там изначально было предусмотрено, чтобы какие-то операции проводить, а на самом Starliner, очевидно, вряд ли это предполагалось. Мне кажется, это ограничение все-таки закрывает возможность без каких-то уж совсем необычных операций в космосе что-то сделать с "железом", - заявил ученый.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль отправился в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции продолжится около недели, однако НАСА несколько раз продлевало миссию астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс. На данный момент дата точная их возвращения на Землю не определена.
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