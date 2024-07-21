https://ria.ru/20240721/pvo-1961004209.html

ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS - РИА Новости, 21.07.2024

ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS

Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, враг пытался атаковать Крым, осколки снарядов упали вдали от... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T09:11

2024-07-21T09:11

2024-07-21T09:54

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

республика крым

безопасность

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, враг пытался атаковать Крым, осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240705/ustrojstvo-1957564621.html

херсонская область

республика крым

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херсонская область , владимир сальдо, республика крым, безопасность