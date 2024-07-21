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ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS
ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS - РИА Новости, 21.07.2024
ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS
Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, враг пытался атаковать Крым, осколки снарядов упали вдали от... РИА Новости, 21.07.2024
2024-07-21T09:11
2024-07-21T09:11
2024-07-21T09:54
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, враг пытался атаковать Крым, осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано", - написал Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Республика Крым, Безопасность
ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS
Сальдо: ПВО сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью