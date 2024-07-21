https://ria.ru/20240721/presdacha-1961002095.html

В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ - РИА Новости, 21.07.2024

В Рособрнадзоре рассказали о результатах пересдачи ЕГЭ

Благодаря пересдаче ЕГЭ, прошедшей по новому порядку 4-5 июля, еще 122 школьника стали стобалльниками, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T08:44

2024-07-21T08:44

2024-07-21T08:44

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Благодаря пересдаче ЕГЭ, прошедшей по новому порядку 4-5 июля, еще 122 школьника стали стобалльниками, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Также 54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике (20), русскому и профильной математике (по 8)", - рассказали в ведомстве, добавив, что всего 122 школьникам, которые пошли на пересдачу, удалось получить максимальный балл. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что около 73% школьников РФ, которые впервые воспользовались правом пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 4 и 5 июля, смогли улучшить свой результат. Всего воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тысяч выпускников. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.

https://ria.ru/20240717/muzaev-1960060145.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)