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Эксперт рассказал, какое послание Эрдоган отправил Западу по Украине

Эксперт рассказал, какое послание Эрдоган отправил Западу по Украине - РИА Новости, 21.07.2024

Эксперт рассказал, какое послание Эрдоган отправил Западу по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил послание Западу о том, что только Анкара готова выступить посредником и вести переговоры как с Москвой, так и с... РИА Новости, 21.07.2024

2024-07-21T11:59

2024-07-21T11:59

2024-07-21T12:01

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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил послание Западу о том, что только Анкара готова выступить посредником и вести переговоры как с Москвой, так и с Киевом, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Запад пока не достиг на Украине рассчитываемого результата, несмотря на всевозможную поддержку, заявил ранее Эрдоган. "Заявление, сделанное относительно Украины, является посланием западному миру. Послание Западу заключается в том, что Анкара готова выступить посредником, и только Турция может вести переговоры напрямую с Россией и Украиной", - отметил собеседник агентства. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960907729.html

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в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган